Trump va alla guerra sui mercati dei capitali | delisting dei colossi cinesi da Wall Street

Da Bologna l'allarme della Coldiretti sui dazi di Trump : In rivolta il popolo del Parmigiano: "A rischio le esportazioni negli Stati Uniti, anche fino al 90%". In arrivo il premier Conte al Villaggio della confederazione dei coltivatori diretti

Ivanka Trump è super sexy alle Nazioni Unite. Fa discutere la camicetta indossata dalla figlia del Tycoon : Tutti conoscono il temperamento fuori dagli schemi di Ivanka Trump, figlia prediletta del Tycoon e del Presidente degli Stati Uniti d’America. Lei è una donna energica, non ha peli sulla lingua, ha di fronte a sé una lunga e promettente carriera politica, e soprattutto ha ereditato dal padre un carattere molto spigoloso che più volte ha messo in mostra. Nessuno però si aspettava un gesto del genere da parte della figlia del ...

IMPEACHMENT PER Trump/ Parte la conta dei numeri alla Camera : favorevoli 179 : IMPEACHMENT per TRUMP, Parte la conta dei numeri alla Camera e al momento sarebbero favorevoli al procedimento in 179. Ecco i dettagli

Dazi - Coldiretti : allarme per la scure di Trump sul Made in Italy : “Non solo guerra con la Cina, è allarme per i risultati dell’arbitrato del Wto sulla decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di mettere Dazi ai prodotti europei, che rischia di colpire pesantemente importanti settori del Made in Italy, dall’alimentare alla moda“: a denunciarlo è la Coldiretti nel sottolineare che con il via libera atteso nei prossimi giorni il Governo americano potrà pubblicare sul Federal Register la ...

Clima - Trump revoca alla California il potere di imporre vincoli più severi sulle emissioni delle auto : Donald Trump sfida ancora le politiche ambientalistiche. alla vigilia del summit sul Clima della Nazioni Unite il presidente statunitense ha ordinato all’Epa, l’agenzia federale ambientale, di revocare quei poteri grazie ai quali la California può decidere autonomamente vincoli più severi per le emissioni delle automobili. Il motivo lo spiega via Twitter: “L’amministrazione Trump revoca l’esenzione federale della California sulle ...

Donald Trump ci ripensa : "Ok alla sigaretta elettronica - purché sia sicura" : Donald Trump corregge il tiro sulla sigaretta elettronica, che nei giorni scorsi, dopo aver ricevuto alla Casa Bianca i rappresentanti delle agenzie della sanità Usa, aveva detto di voler proibire. “Sono favorevole all’alternativa elettronica alle sigarette. Dobbiamo assicurarci che si tratti di una alternativa sicura per tutti! Togliamo dal mercato le contraffazioni e teniamo lontani dalle sigarette elettroniche i ...

Usa - Politico : “Israele spiava Trump alla Casa bianca”. Netanyahu : “Clamorosa menzogna” : Israele spiava gli Stati Uniti. Sembra un film di spie, ma secondo il sito Politico sarebbe avvenuto davvero. Ovviamente lo Stato ebraico si è affrettato a smentire. La rivelazione mette in imbarazzo il premier Benjamin Netanyahu alla vigilia delle elezioni cui è appesa la sua riconferma, proprio mentre Donald Trump pensa di allentare le sanzioni all’Iran, irriducibile nemico di Israele, per spianare la strada ad uno storico incontro con il ...

Vittoria per Trump alla Corte Suprema - ok a restrizioni su richieste di asilo : Donald Trump incassa una Vittoria alla Corte Suprema, a maggioranza repubblicana dopo le sue due nomine, in materia di immigrazione. Ribaltando la decisione di una Corte d’appello, i giudici hanno deciso di far entrare in vigore la nuova normativa governativa che vieta a gran parte degli immigrati centroamericani di chiedere asilo in Usa se durante il loro viaggio hanno attraversato Paesi terzi sicuri dove potevano avanzare la stessa ...

La normalizzazione del Conte bis e gli attacchi di Trump alla Fed : Un governo che fa cose normali, come trattare e cercare soluzioni assieme ai colleghi europei sulle questioni migratorie, mentre si cerca una nuova politica, più realistica e meno declamatoria, per l'approccio nazionale. Un governo che fa cose più normali e che quindi riceve richieste dai sindac

Trump licenzia l'adviser alla sicurezza Bolton : Il presidente USA Donald Trump ha licenziato, nella notte tra lunedi' e martedì, il suo adviser alla sicurezza John Bolton

L'Uragano Dorian si avvicina alla Florida e si rafforza. Trump : "Mostro assoluto" : L’uragano Dorian si è rafforzato in una tempesta di categoria 4 “estremamente pericolosa” mentre si spostava verso le Bahamas e lo Stato americano della Florida. Lo ha fatto sapere il National Hurricane Center di Miami. L’uragano ha venti massimi sostenuti vicino a 130 miglia all’ora (215 chilometri all’ora), ha detto il Nhc in un avviso.Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il cui golf club ...

Governo : Trump - Rousseau - Conte e tutti gli altri attorno alla crisi : Il via libera finale all’accordo, come da prassi per il Movimento 5 Stelle, deve arrivare dal voto della base sulla piattaforma Rousseau. Prima però bisogna che questo accordo sia fatto e ancora i pentastellati e il partito democratico ci stanno lavorando, con l’unica casella fissa: Giuseppe Conte premier. Andranno avanti almeno per la mattinata, fino a quando non toccherà a loro salire al Quirinale per il secondo giro di consultazioni del ...

Dal clima alla Cina all’Iran : Trump - la mina vagante che preoccupa investitori e politici : Non ci si poteva aspettare molto di più dal vertice G 7 francese. Donald Trump come al solito, nel bene e nel male, è stato al centro dell'attenzione. preoccupano i leader politici, come anche preoccupano gli investitori, le continue incursioni imprevedibili del presidente americano su Twitter

Trump ha avuto dei “ripensamenti” sulle ultime minacce alla Cina : Ha detto che forse non alzerà i dazi e che non costringerà le imprese statunitensi a lasciare il paese