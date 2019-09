Fonte : oasport

(Di domenica 29 settembre 2019) A Lignano Sabbiadoro (Udine) si sono disputati idi2+2 di. Il successo è andato alla squadracon Myral Greco (20:29), Alessandro De Angelis (18:41), Costanza Arpinelli (20:51) e Nicola Azzano (18:30) che ha chiuso con il tempo complessivo di 1:18.30. Seconda posizione in 1:19.32 per la società detentrice del, la 707, con Gaia Peron (22:42), Luca Facchinetti (18:00), Giorgia Priarone (20:46) e Gianluca Pozzatti (18:05), quindi terzo il team The Hurricane con Caterina Cassinari (21:27), Nicolò Ragazzo (18:46), Sharon Spimi (20:31) e Federico Zamò (18:56), che va completare il podio in 1:19.39. Seconda al traguardo, invece, a suggellare il dominiono in questa edizione del, la seconda squadra dellacomposta da Alessandra Tamburri (20:31), Valerio Cattabriga (18:39), Bianca Barbesino (21:36) e ...

OA_Sport : Triathlon, Campionati italiani sprint 2019: la Minerva Roma vince il titolo di staffetta 2+2 - beddamatrix : Campionati Italiani di Triathlon Sprint #lignanosabbiadoro #valxertriathlonteam @ Lignano Pineta - vocedelnordest : LIGNANO : CAMPIONATI ITALIANI TRIATHLON SPRINT 28-29 SETTEMBRE – Modifiche viabilistiche temporanee e mappa percors… -