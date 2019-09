Traffico Roma del 29-09-2019 ore 18 | 30

Traffico Roma del 29-09-2019 ore 17 : 30 : A MONTESACRO ALTO Traffico RALLENTATO PER INCIDENTE SULLA Via Nomentana all’Altezza di Via Gaspara Stampa in direzione DEL Centro Città. INCIDENTE ANCHE SULLA Via Prenestina all’Altezza di Viale Palmiro Togliatti: CI SONO rallentamenti in ENTRAMBE LE direzionI. IN CENTRO Traffico rallentato PER incidente SU Via del Traforo fra Via Rasella e Largo del Tritone in direzione DI Piazza di Spagna. TRA POCO ALLE 17:30, al Palottomatica ...

Traffico Roma del 29-09-2019 ore 16 : 30 : trFFICO REGOLARE E SCORREVOLE sulla rete viaria della capitale. aLLO STADIO OLIMPICO in PIENO SVOLGIMENTO l’iNCONTRO DI CALCIO DI SERIE A TRA LAZIO E GENOA: ATTIVA UNA DISCIPLINA PROVVISORIA DI Traffico CON DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA NELL’ AREA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO. TRA POCO ALLE 17:30, al Palottomatica dell’eur in programma l’incontro di basket tra Virtus Roma e Brindisi, valevole per il Campionato Nazionale di Serie A1. IN TEMA ...

Traffico Roma del 29-09-2019 ore 15 : 30 : circolazione scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitale. aLLO STADIO OLIMPICO in PIENO SVOLGIMENTO l’iNCONTRO DI CALCIO DI SERIE A TRA LAZIO E GENOA: ATTIVA UNA DISCIPLINA PROVVISORIA DI Traffico CON DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA NELL’ AREA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO. incidente grave al Lido di Ostia sul Lungomare paolo Toscanelli: inevitabili i rallentamenti. nel pomeriggio al Palottomatica dell’eur ALLE 17:30 in programma ...

Traffico Roma del 29-09-2019 ore 14 : 30 : circolazione scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitale. aLLO STADIO OLIMPICO in programma tra poco, ALLE 15:00, l’iNCONTRO DI CALCIO DI SERIE A TRA LAZIO E GENOA: ATTIVA UNA DISCIPLINA PROVVISORIA DI Traffico CON DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA NELL’ AREA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU Via di Vigna Murata Altezza Via Stefano Gradi. incidente grave anche al Lido di Ostia sul Lungomare paolo ...

Traffico Roma del 29-09-2019 ore 13 : 30 : CODE PER Traffico INTENSO SULLA VIA CASSIA A PARTIRE DAL GRA IN USCITA DALLA CITTà SINO A LA GIUSTINIANA, MA ANCHE IN DIREZIONE DEL CENTRO SINO A VIA DI GROTTAROSSA. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA A CORSO FRANCIA VERSO VIA DEL FORO ITALICO. PROPRIO SU VIA DEL FORO ITALICO IL Traffico è RALLENTATO DALLA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, DOVE ALLE 15:00 è IN PROGRAMMA ...

Traffico Roma del 29-09-2019 ore 12 : 30 : LUNGHE CODE PER INCIDENTE SULLA VIA AURELIA TRA VIA DEL CASALE LUMBROSO E ARNANOVA DIREZIONE MARE ALTRO INCIDENTE SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRENOVA E ANCORA IN VIA DI VIGNA MURATA ALL’ALTEZZA DI VIA STEFANO GRADI CODE PER Traffico INVECE SULLA VIA CASSIA NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DE LA GIUSTINIANA SI RALLENTA CON CODE A TRATTI ANCHE SUL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE CASILINA E TUSCOLANA PER Traffico INTENSO NELLE DUE ...

Traffico Roma del 29-09-2019 ore 11 : 30 : Traffico GENERALMENTE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE, TUTTAVIA SI STANNO FORMANDO CODE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE, PER LA PESENZA DI UN CANTIERE MENTRE E’ UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRENOVA ALTRE CODE PER Traffico SULLA VIA CASSIA NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DE LA GIUSTINIANA NELLA ZONA NORD DELLA CITTA’ SI STA CORRENDO LA 5^ EDIZIONE “CARDIO RACE”, LA CORSA ...

Traffico Roma del 29-09-2019 ore 10 : 30 : nulla di nuovo sulle strade della capitale, dove il Traffico risulta scorrevole, regolare la circolazine anche sull’intero anello del raccordo anulare nella zona nord della citta’ si sta correndo LA 5^ EDIZIONE “CARDIO RACE”, LA CORSA A SOSTEGNO DELLA SALUTE DEL CUORE. IMPEGNATE FINO ALLE 12 le strade del QUARTIERE FLAMINIO tra queste , I LUNGOTEVERE FLAMINIO, THAON DE REVEL, DELLA VITTORIA E OBERDAN, PONTE MILVIO, VIA CAPOPRATI E PONTE ...

Traffico Roma del 29-09-2019 ore 09 : 30 : POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA MONTE PELOSO CHIUSA AL Traffico PER UNA MANIFESTAZIONE LA CORSIA LATERALE LATO STADIO DI VIALE DELLE TERME DI CARACALLA SI CORRE OGGI LA 5^ EDIZIONE “CARDIO RACE”, LA CORSA A SOSTEGNO DELLA SALUTE DEL CUORE. PARTENZA ALLE 09.00 DAL QUARTIERE FLAMINIO , IMPEGNATE FINO ALLE 12 MOLTE STRADE DEL QUARTIERE, I LUNGOTEVERE FLAMINIO, THAON DE REVEL, DELLA VITTORIA E ...

Traffico Roma del 29-09-2019 ore 08 : 30 : POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA MONTE PELOSO CHIUSA AL Traffico PER UNA MANIFESTAZIONE LA CORSIA LATERALE LATO STADIO DI VIALE DELLE TERME DI CARACALLA SI CORRE OGGI LA 5^ EDIZIONE “CARDIO RACE”, LA CORSA A SOSTEGNO DELLA SALUTE DEL CUORE. PARTENZA ALLE 09.00 DAL QUARTIERE FLAMINIO , IMPEGNATE FINO ALLE 12 MOLTE STRADE DEL QUARTIERE, I LUNGOTEVERE FLAMINIO, THAON DE REVEL, DELLA VITTORIA E ...

Traffico Roma del 29-09-2019 ore 07 : 30 : Traffico SCORREVOLE, ADDIRITTURA SCARSO IN QUESTE PRIME ORE DI DOMENICA 29 SETTEMBRE SULLE STRADE DELLA CAPITALE SI CORRE OGGI LA 5^ EDIZIONE “CARDIO RACE”, LA CORSA A SOSTEGNO DELLA SALUTE DEL CUORE. PARTENZA ALLE 09.00 DAL QUARTIERE FLAMINIO , IMPEGNATI NELLA MATTINATA IL LUNGOTEVERE FLAMINIO, THAON DE REVEL, DELLA VITTORIA E OBERDAN, PONTE MILVIO, VIA CAPOPRATI E PONTE RISORGIMENTO. DEVIAZIONI PER IL Traffico E PER LE LINEE BUS DI ...

Traffico Roma del 28-09-2019 ore 19 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SENZA PARTICOLARI DISAGI, IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE È MAGGIORMENTE CONCENTRATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA, TRA APPIA E CASILINA. SI GUIDA REGOLARMENTE SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO E SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SU VIA SALARIA, IN DIREZIONE DEL CENTRO, TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SU VIA CASSIA, IN ...

Traffico Roma del 28-09-2019 ore 18 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SENZA PARTICOLARI DISAGI, IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE È MAGGIORMENTE CONCENTRATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA, TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SI GUIDA REGOLARMENTE SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO E SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SU VIA SALARIA, IN DIREZIONE DEL CENTRO, TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SU VIA ...

Traffico Roma del 28-09-2019 ore 17 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, Traffico INTENSO E A TRATTI RALLENTATO, TRA LA PONTINA E L’APPIA. SI GUIDA REGOLARMENTE SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO E SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST. IN ZONA CENTOCELLE, PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA DEI CASTANI, IN PROSSIMITÀ DI VIA DELLE ROBINIE. PER LO STESSO MOTIVO, IN ZONA MONTE SACRO, ...