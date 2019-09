Traffico Roma del 29-09-2019 ore 08 | 30

Traffico Roma del 29-09-2019 ore 07 : 30 : Traffico SCORREVOLE, ADDIRITTURA SCARSO IN QUESTE PRIME ORE DI DOMENICA 29 SETTEMBRE SULLE STRADE DELLA CAPITALE SI CORRE OGGI LA 5^ EDIZIONE “CARDIO RACE”, LA CORSA A SOSTEGNO DELLA SALUTE DEL CUORE. PARTENZA ALLE 09.00 DAL QUARTIERE FLAMINIO , IMPEGNATI NELLA MATTINATA IL LUNGOTEVERE FLAMINIO, THAON DE REVEL, DELLA VITTORIA E OBERDAN, PONTE MILVIO, VIA CAPOPRATI E PONTE RISORGIMENTO. DEVIAZIONI PER IL Traffico E PER LE LINEE BUS DI ...

Traffico Roma del 28-09-2019 ore 19 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SENZA PARTICOLARI DISAGI, IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE È MAGGIORMENTE CONCENTRATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA, TRA APPIA E CASILINA. SI GUIDA REGOLARMENTE SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO E SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SU VIA SALARIA, IN DIREZIONE DEL CENTRO, TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SU VIA CASSIA, IN ...

Traffico Roma del 28-09-2019 ore 18 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SENZA PARTICOLARI DISAGI, IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE È MAGGIORMENTE CONCENTRATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA, TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SI GUIDA REGOLARMENTE SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO E SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SU VIA SALARIA, IN DIREZIONE DEL CENTRO, TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SU VIA ...

Traffico Roma del 28-09-2019 ore 17 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, Traffico INTENSO E A TRATTI RALLENTATO, TRA LA PONTINA E L’APPIA. SI GUIDA REGOLARMENTE SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO E SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST. IN ZONA CENTOCELLE, PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA DEI CASTANI, IN PROSSIMITÀ DI VIA DELLE ROBINIE. PER LO STESSO MOTIVO, IN ZONA MONTE SACRO, ...

Traffico Roma del 28-09-2019 ore 17 : 00 : Roma INFOMOBILITÀ SABATO 28 SETTEMBRE 2019 ORE 16.15 PROSEGUONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LA METRO B E LA METRO C AL COLOSSEO. NELLA GIORNATA DI OGGI E DOMANI, DOMENICA 29 SETTEMBRE, LA METRO B TRA CASTRO PRETORIO E LAURANTINA È INTERROTTA PER L’INTERA GIORNATA, PROSEGUENDO CON LA LINEA BUS MB. REGOLARE IL PERCORSO CASTRO PRETORIO- REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO. NELE QUARTIERE TRIESTE-SALARIO, C’È LA “NOTTE ...

Traffico Roma del 28-09-2019 ore 15 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CODE TRA LO SVINCOLO PER L’OSPEDALE S. ANDREA E CASTEL GIUBILEO IN CARREGGIATA INTERNA. UN ALTRO INCIDENTE SU VIA DELLA MAGLIANELLA SI VIAGGIA A RILENTO ALL’ALTEZZA DI VIA SUOR MARIA AGOSTINA UN TERZO INCIDENTE NELLA ZONA DI CENTOCELLE, RALLENTAMENTI SU VIA DEI CASTANI ALL’INCROCIO CON VIA DELLE ROBINIE. PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA SALARIA CON RIDUZIONI DI CARREGGIATA TRA VIA DI VILLA SPADA E ...

Traffico Roma del 28-09-2019 ore 14 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA PRENESTINA E TUSCOLANA, MENTRE LUNGO L’ESTERNA SI RALLENTA PER Traffico INTENSO TRA ARDEATINA E ANAGNINA . CIRCOLAZIONE REGOLARE SU VIA DEL FORO ITALICO E BREVI RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER LA Roma-TERAMO, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. NESSUN DISAGIO DI RILIEVO SULLE PIÙ IMPORTANTI ...

Traffico Roma del 28-09-2019 ore 12 : 30 : DIFFICOLTÀ SUL RACCORDO ANULARE, PER UN PRECEDE INCIDENTE, SI REGISTRANO RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA LAURENTINA E LA RomaNINA. SU VIA FLAMINIA NUOVA, INCOLONNATO IL Traffico, SEMPRE PER INCIDENTE, TRA LA VIA CASSIA E IL RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE PRIMA PORTA. UN ALTRO INCIDENTE, STA INTERESSANDO LA VIA CASSIA, IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO ANULARE. FILE DA VIA DEI DUE PONTI, IN USCITA DA Roma. SULLA TANGENZIALE EST, ...

Traffico Roma del 28-09-2019 ore 10 : 30 : Traffico ANCORA SCARSO IN CITTÀ, SI REGISTRANO SOLO BREVI RALLENTAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST, TRA VIA TIBURTINA E IL BIVIO A24, VERSO SAN GIOVANNI. NEL QUARTIERE TRIONFALE, LAVORI DI PULITURA QUESTA MATTINA, DIVIETO DI TRANSITO, FINO ALLE 12, DI OGGI, LUNGO VIA EDMONDO DE AMICIS, NEL TRATTO COPRESO TRA VIA DELLA CAMILLUCCIA E ...

Traffico Roma del 28-09-2019 ore 09 : 00 : NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO, IL Traffico SI MANTIENE SCARSO E REGOLARE IN CITTÀ E LUNGO IL RACCORDO ANULARE. NEL QUARTIERE TRIONFALE, LAVORI DI PULITURA QUESTA MATTINA, DIVIETO DI TRANSITO, DALLE 7 ALLE 12, LUNGO VIA EDMONDO DE AMICIS, NEL TRATTO COPRESO TRA VIA DELLA CAMILLUCCIA E PIAZZALE DELLO STADIO OLIMPICO E SU TUTTO IL PIAZZALE, CHIUSA ANCHE LA PANORAMICA, DA PIAZZALE CLODIO A VIA TRIONFALE. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL ...