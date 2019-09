Tortu - lo sprinter che ha riportato l'italia in una finale mondiale dei 100 metri : Dal campo di Giussano in Brianza alla stellare finale mondiale sui 100 metri , la gara più veloce, più emozionante, più intensa dell'atletica leggera. Filippo Tortu , ottimo settimo in 10"07 nella gara vinta dall'Us Boys di Atlanta, Christian Coleman con 9"76 (record mondiale stagionale), è nella storia del movimento italiano perché dopo 32 anni un azzurro è ritornato a disputare una finale iridata. Era il 30 agosto del 1987 quando Pierfrancesco ...

Atletica - Filippo Tortu torna in pista dopo due mesi : lo sprinter azzurro in gara nei 100 metri a Rovereto : Superato l’infortunio occorsogli a Stanford, l’azzurro è pronto a tornare in gara in occasione del meeting di Rovereto Filippo Tortu è pronto a tornare in gara. A quasi due mesi dall’ultima uscita agonistica, il primatista italiano ha in programma di rientrare sui 100 metri al meeting di Rovereto, martedì 27 agosto. dopo aver recuperato dall’infortunio, un problema muscolare rimediato il 30 giugno nella tappa americana della ...