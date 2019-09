Testimone di Geova rifiuta trasfusione e muore | chirurgo | “Sono basito | poteva salvarsi”

Testimone di Geova rifiuta la trasfusione e muore - la denuncia del medico : «Oggi sono triste e contemporaneamente incazzato nero. Una paziente è venuta meno nel mio reparto perché ha rifiutato una trasfusione di sangue. Era Testimone di Geova. L’avrei salvata al 100% ma ha rifiutato ed è morta». È un medico a raccontare, su Facebook, questa storia che è simile, nelle premesse e non nell’esito a quella di qualche giorno fa a Legnano quando fu un giudice a dare il via libera a trasfusione e operazione per una ...

A Reggio Calabria sostituita valvola mitrale a Testimone di Geova : “Abbiamo operato senza trasfusioni” : E’ stato dimesso nelle scorse settimane un paziente di 87 anni, Testimone di Geova, sottoposto ad un delicato intervento chirurgico di sostituzione della valvola mitrale con protesi biologica nella U.O.C. di Cardiochirurgia del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria. Un intervento, è scritto in una nota dell’Azienda, molto complesso, “con un rischio di morte elevato, quello ...

48enne Testimone di Geova - da il suo consenso alla trasfusione si sangue - sennò sarebbe morta - le tre figlie e la comunità la ripudiano : Una donna ha scelto di vivere, ripudiando il suo credo. Grazia era una testimone di Geova e per il suo credo doveva rifiutare una trasfusione di sangue. La donna però senza quella trasfusione di sangue sarebbe morta. Grazia, subito dopo un difficilissimo intervento chirurgico, aveva perso moltissimo sangue e se non avesse dato il consenso alla trasfusione sarebbe morta. La donna abitante in un piccolo paesino in provincia di Salerno, ...