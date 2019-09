Testimone di Geova rifiuta la trasfusione e muore | la denuncia del medico

Fonte : vanityfair

(Di domenica 29 settembre 2019) «Oggi sono triste e contemporaneamente incazzato nero. Una paziente è venuta meno nel mio reparto perché hato unadi sangue. Eradi. L’avrei salvata al 100% ma hato ed è morta». È una raccontare, su Facebook, questa storia che è simile, nelle premesse e non nell’esito a quella di qualche giorno fa a Legnano quando fu un giudice a dare il via libera ae operazione per una bambina nonostante il diniego dei genitori. Nel caso di Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, non c’è stato l’intervento di un giudice, non essendoci minori coinvolti. Il primario Gianfausto Iarrobino, non è riuscito a convincere la donna e nemmeno i suoi familiari che seguono di dettami diche considera peccato la. È morta per emorragia dovuta a una gastrite che si sarebbe potuta curare. «I figli ed i parenti solidali con ...

semprevane : Folli, siete folli. Niente trasfusione, morta testimone di Geova. La famiglia: «Hai dato una lezione ai medici» - Italia_Notizie : Testimone di Geova rifiuta trasfusione e muore. I figli: 'Brava mamma' - zazoomblog : Caserta testimone di Geova rifiuta trasfusione e muore - #Caserta #testimone #Geova #rifiuta -