Tecnologia 5G | facciamo chiarezza Ecco perché non c’è ragionevole motivo di averne paura

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2019) L’istituto superiore di Sanità ha recentemente pubblicato un interessante report intitolato “Radiazioni a radiofrequenze e tumori: sintesi delle evidenze scientifiche”, riguardante quali sono le conoscenze attuali sui possibili danni derivanti dalle radiazioni elettromagnetiche. Questo documento risponde alle più comuni perplessità sul 5G, e sicuramente chi ha dubbi dovrebbe leggerlo, dato che proviene da un prestigioso ed affidabile istituto pubblico, prima di dare credito ad articoli allarmistici. La parola “radiazioni” genera tanta. È comprensibile avere timori,buona parte delle “radiazioni” non le possiamo vedere; inoltre è innegabile che si tratti di un argomento un po’ ostico. Cerco allora di raccontare in modo semplice che cosa sono le onde elettromagnetiche edel 5G non c’èdi avere. Tutti noi abbiamo la percezione che se veniamo ...

AleCom1968 : RT @InsideMarketing: ???? Robot, realtà aumentata, big data e IA: qual è il futuro del marketing turistico e in che modo la tecnologia sta ca… - about_big_data : RT @InsideMarketing: ???? Robot, realtà aumentata, big data e IA: qual è il futuro del marketing turistico e in che modo la tecnologia sta ca… - InsideMarketing : ???? Robot, realtà aumentata, big data e IA: qual è il futuro del marketing turistico e in che modo la tecnologia sta… -