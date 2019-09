Tablet per giocare | i migliori da comprare

iPadOS per Tablet Apple disponibile da oggi - ecco gli iPad compatibili e le novità principali : Dopo iOS 13 per iPhone, Apple si appresta a rendere disponibile anche iPadOS, il nuovo e inedito sistema operativo per i suoi tablet. Si tratta infatti di un sistema pensato appositamente per iPad. Una rivoluzione che consentirà di sfruttare meglio il fattore di forma e le dimensioni dello schermo dei tablet, offrendo una serie di funzionalità che avvicinano l’esperienza utente a quella dei veri e propri notebook, come ad esempio il supporto per ...

Overdose di luce blu da Tablet e pc : occhio secco per 300 milioni di persone : Overdose di luce blu da tablet, pc e smartphone: la malattia dell’occhio secco è in aumento, anche nei bambini. Oggi, secondo le stime, la secchezza oculare “colpisce oltre 300 milioni di persone in tutto il mondo ed è un problema globale, in crescita e spesso innescato da abitudini e stili di vita”, ha spiegato Stefano Barabino del Centro di superficie oculare e Dipartimento di oftalmologia dell’Ospedale Sacco di Milano ...

Tablet per guardare film : i migliori da comprare : In questa guida sempre aggiornata raccogliamo tutti i migliori Tablet per guardare film. Si tratta di dispositivi abbastanza comuni, disponibili nella maggior parte degli store fisici ed online nella misura e scelta più variegata. In leggi di più...

Presenti oltre 175 milioni di Tablet con Android - ma per Google non basta : Ormai Android sugli smartphone è una certezza, non ancora perfetto nonostante gli anni di sviluppo ma comunque non ci si può lamentare. Un aspetto importante è il supporto che viene fornito sia da Google che dai produttori e dagli sviluppatori di terze parti. Proprio per quest’ultimi la storia cambia quando si parla di tablet. Il […] L'articolo Presenti oltre 175 milioni di tablet con Android, ma per Google non basta proviene da ...

Alcatel approfitta di IFA 2019 per svelare Alcatel 3X - 1V e il Tablet Smart Tab 7 : Alcatel presenta a IFA 2019 due nuovi Smartphone e un tablet: andiamo a scoprire caratteristiche tecniche, immagini, funzionalità, prezzi e date di uscita di Alcatel 3X (2019), Alcatel 1V e Alcatel Smart Tab 7. L'articolo Alcatel approfitta di IFA 2019 per svelare Alcatel 3X, 1V e il tablet Smart Tab 7 proviene da TuttoAndroid.

Questa nuova giacca di Xiaomi ha apposite tasche per smartphone e Tablet : Xiaomi lancia in crowdfunding un nuovo prodotto per gli appassionati di tecnologia e non solo: ecco la giacca da viaggio ULEEMARK, che può contare su una tasca specifica per ogni dispositivo o accessorio. L'articolo Questa nuova giacca di Xiaomi ha apposite tasche per smartphone e tablet proviene da TuttoAndroid.

Qualche consiglio per genitori sui Tablet e i bambini : Il New York Times ha parlato con alcuni esperti di psicologia infantile per capire cosa è bene fare per non litigare quando è ora di staccarli dallo schermo