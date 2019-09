Superbike | Jonathan Rea si conferma campione del mondo | si tratta del quinto titolo

Superbike - Risultato FP2 GP Francia 2019 : la pioggia domina a Magny-Cours - ma Jonathan Rea fa comunque il vuoto : Tempo da lupi a Magny-Cours, ma lo spartito non cambia. Nonostante la pioggia, vento forte, tracciato allagato e temperature tipicamente autunnali, è sempre Jonathan Rea (Kawasaki) a fare il bello ed il cattivo tempo (modo di dire calzante per quanto visto oggi) nel Mondiale Superbike.2019. La seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia ha visto il campione del mondo fare il vuoto con il tempo finale di 1.51.852 in un turno nel ...

Superbike - GP Francia 2019 : Jonathan Rea prova a chiudere i conti iridati già a Magny-Cours - Bautista spalle al muro : Primo match point iridato dell’anno per Jonathan Rea, che proverà a certificare con due round d’anticipo il suo quinto titolo mondiale consecutivo in Superbike. Il nord irlandese della Kawasaki si presenta al fine settimana del Gran Premio di Francia 2019 con un vantaggio rassicurante di 91 punti in classifica generale su Alvaro Bautista, mentre tutti gli altri inseguitori sono troppo lontani e già tagliati fuori dai giochi ...

Superbike - Mondiale 2019 : Jonathan Rea è pronto a festeggiare - Alvaro Bautista reagisce : Ormai manca solo la matematica. Jonathan Rea sarà il campione del mondo 2019 del Mondiale Superbike. Dov’è la notizia direte voi? Effettivamente il nord-irlandese è pronto a festeggiare il suo quinto titolo consecutivo nel campionato riservato alle moto derivate di serie, ma in questa annata questo alloro assume un valore decisamente particolare. Questo successo, probabilmente, entrerà nella bacheca del portacolori della Kawasaki come il ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 : Jonathan Rea sempre più vicino all’iride - Bautista a -96 : Il nord-irlandese Jonathan Rea è sempre più vicino al 5° titolo Mondiale consecutivo nel campionato 2019 di Superbike. L’alfiere della Kawasaki, a segno nella superpole race e in gara-1 nel quartultimo round in Portogallo, ha confermato la propria superiorità, portando il vantaggio sul ducatista Alvaro Bautista a 96 punti. Di seguito la Classifica aggiornata: LA Classifica Mondiale 2019 Superbike Jonathan REA 470 KAWASAKI ALVARO Bautista ...

Superbike - Risultato Superpole race GP Portogallo 2019 : Jonathan Rea vince ancora - Bautista secondo in rimonta : Considerare Jonathan Rea il “Re” dell’Autódromo Internacional do Algarve, più comunemente conosciuto come Circuito de Portimão (Portogallo), non è certo fare uno sgarbo a qualcuno. Il nord-irlandese ha centrato il bersaglio grosso anche nella Superpole race del quartultimo appuntamento del Mondiale 2019 di Superbike, dopo essersi imposto in gara-1. Per lui si tratta del successo n.9 su questo tracciato in carriera e del 16° ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 : Jonathan Rea sempre più vicino all’iride - Bautista a -93 dopo gara-1 in Portogallo : Il nord-irlandese Jonathan Rea è sempre più vicino al 5° titolo Mondiale consecutivo nel campionato 2019 di Superbike. L’alfiere della Kawasaki, a segno in gara-1 nel quartultimo round in Portogallo, ha confermato la propria superiorità, portando il vantaggio sul ducatista Alvaro Bautista a 93 punti, con l’iberico quarto nella run lusitana. Di seguito la Classifica aggiornata: LA Classifica Mondiale 2019 Superbike Jonathan REA 458 ...