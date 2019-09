Strage di Marzabotto | Ferruccio il sopravvissuto | “La mia vita martoriata I tedeschi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2019) Non riusciva a raccontare. Soffriva troppo. Voleva solo dimenticare l’orrore. Poi “l’armadio della vergogna” fu finalmente voltato dalla parte giusta ed è stato un po’ più facile ma non meno doloroso. Gli occhi velati dalle lacrime, ma lucidi e pieni di ricordi.Laffi, 91 anni compiuti a maggio, abita a, sulle colline di Bologna, ed èall’eccidio di Monte Sole. Racconta la sua storia in una lunga intervista all’agenzia Ansa. “La miaè stata. Sono stato cinquant’anni senza parlare di queste cose: prima c’era silenzio, poi hanno scoperto ‘l’armadio della vergogna’ ed è venuto tutto alla luce. All’inizio facevo fatica a raccontare, volevo solo dimenticare, ma non si riesce a farlo. E’ sempre una ferita che fa male“. Il 30 settembre del 1944, 14 membri della ...

