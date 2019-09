Strage di Marzabotto | 75 anni dall’eccidio dei nazifascisti Mattarella | “La sua memoria

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2019) “Alle atrocità della barbarie nazifascista, la Repubblica e la sua democrazia hanno risposto ponendo al centro la persona, affermando l’aspirazione alla pace e quella alla giustizia, il rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo e, insieme, dei diritti delle comunità in cui l’uomo si realizza”. Così il presidente della Repubblica Sergioha ricordato ladi, di cui oggi ricorre il 75esimoversario. “Un crimine efferato e disumano” ha detto il capo dello Stato. Quello del Monte Sole è considerato il più feroce eccidio perpetrato dai nazisti in Italia: 770 civili morti massacrati dalle truppe tedesche e fasciste nell’arco di sei giorni, dal 29 settembre al 5 ottobre del 1944. Tutto si consumò sulle colline tra i Comuni di, Grizzana e Monzuno, in provincia di Bologna. Si trattò di una rappresaglia nei confronti della ...

