Sondaggi elezioni Umbria | centrodestra con Tesei davanti al candidato PD-M5S Bianconi

Sondaggi politici/ Elezioni Regionali - Centrodestra show : 41% in Umbria - in Toscana.. : Sondaggi politici, Centrodestra primeggia in 18 regioni su 20: numeri record in Umbria ed Emilia-Romagna. Le due eccezioni...

Italia Viva - Renzi : "Bassi nei Sondaggi? Cresceremo - ci rivediamo alle elezioni" : Il senatore avvisa il premier Conte: "Se non ci fossimo schierati noi questo governo non sarebbe mai nato e Conte oggi...

Elezioni regionali Umbria 2019 : ultimi Sondaggi - Salvini “vinciamo” : Elezioni regionali Umbria 2019: ultimi sondaggi, Salvini “vinciamo” Continua la marcia di avvicinamento alle prime Elezioni regionali successive alla crisi del governo gialloverde. Sarà il momento per valutare la lo stato di salute delle principali forze politiche. L’alleanza giallorossa sembra che si ripeterà grazie ad un accordo pre-elettorale (un inedito, nella storia del Movimento 5 Stelle). Le negoziazioni tra M5S ...

Elezioni Israele 2019 : data - candidati e ultimi Sondaggi. Chi vincerà? : Elezioni Israele 2019: data, candidati e ultimi sondaggi. Chi vincerà? Elezioni Israele 2019: sono le quarte Politiche in sei anni quelle che si terranno domani martedì 17 settembre 2019; come non mai, è alto il rischio per Netanyahu di perdere il potere. Elezioni Israele 2019: un quadro politico tradizionalmente instabile e frammentato Dal 2013 a oggi gli elettori israeliani sono stati chiamati a rinnovare la Knesset ben quattro volte. ...

Elezioni Israele - Netanyahu in svantaggio nei Sondaggi minaccia Iran - Hezbollah - Palestina e promette l’annessione dei territori occupati : Il testa a testa previsto alle prossime Elezioni parlamentari in Israele, in programma per il 17 settembre, vede, secondo gli ultimi sondaggi, il primo ministro, Benjamin Netanyahu, in leggero svantaggio rispetto al partito Blu e Bianco, guidato dall’ex capo di Stato maggiore Benny Gantz e da Yair Lapid, per 32 seggi a 31. Così, nelle ultime settimane, il premier ha alzato il livello dello scontro con i nemici “storici” dei ...

Israele - il 17 settembre le elezioni. Sondaggi : Netanyahu in svantaggio - l’estrema destra oltre la soglia del 3 per cento : Manca una settimana esatta alle elezioni parlamentari in Israele, fissate per il 17 settembre. Secondo un Sondaggio della tv pubblica Kan, Blu Bianco, il partito di Benny Gantz e Yair Lapid, sarebbe in lieve vantaggio contro il Likud di Benyamin Netanyahu. A separarli ci sarebbe solo un seggio: Blu Bianco sale del 2 per cento e arriva a quota 32 contro i 31 dell’attuale premier. Le analisi più recenti pubblicate da diversi quotidiani ...

Elezioni Israele - gli ultimi Sondaggi - Netanyahu in bilico : Elezioni Israele, gli ultimi sondaggi, Netanyahu in bilico Siamo agli sgoccioli per la campagna elettorale in Israele, un Paese che non può mai passare inosservato, a maggior ragione se nello stesso anno è costretto ad andare alle urne dopo pochi mesi per la seconda volta, il 17 settembre. Non era mai successo. Dopo il voto di aprile Netanyahu, finora il premier più longevo dello Stato ebraico, non era riuscito a formare un governo a causa ...

I grillini sono al 7% nei Sondaggi : ecco perché non vogliono nuove elezioni : Il Corriere della Sera con Tommaso Labate svela il perché Davide Casaleggio abbia benedetto l’alleanza con il Pd. “Casaleggio, idealmente,

Crisi di governo - i Sondaggi danno ragione a Salvini : Lega al 38% in caso di elezioni : I sondaggi elettorali confermano il momento positivo della Lega e la grande difficoltà del Movimento 5 Stelle: se la Crisi di governo dovesse precipitare e si andasse al voto subito, il partito del vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini sarebbe oltre il 38% dei consensi. E il centrodestra unito supererebbe il 50%.Continua a leggere