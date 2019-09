Sochi | vince Hamilton | la Ferrari di Leclerc è terza

VIDEO F1 - GP Russia 2019 : Lewis Hamilton taglia il traguardo e vince la gara di Sochi . L’ultimo giro della gara : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Russia 2019 di Formula Uno, dopo una delle gare più sorprendenti degli ultimi tempi. L’inglese, che nel primo stint sembrava accontentarsi del terzo posto, approfitta prima del ko del motore di Sebastian Vettel, quindi della Virtual Safety Car per superare anche Charles Leclerc, per cogliere un successo quasi inatteso. Un finale di gara solidissimo ha permesso al campione del mondo un arrivo in ...

Sebastian Vettel F1 - GP Russia 2019 : “Voglio vincere a Sochi e in altre gare. Il mio obiettivo è sempre il Mondiale in Ferrari” : Sebastian Vettel è pronto per il GP di Russia, sedicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Sochi il tedesco arriva con grande convinzione, dopo il successo a Singapore, che sicuramente gli ha dato maggior serenità di quanto ne avesse prima del weekend a Marina Bay. Gli errori e le critiche annessi avevano pesato e il teutonico con i 25 punti asiatici si è tolto un bel peso dallo stomaco. La prossima sfida sarà, quindi, in terra ...