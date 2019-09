Serie BKT | il Livorno ospita la Salernitana | diretta su DAZN

Serie BKT - Spezia-Trapani : dove vedere la gara in Tv e streaming : In Liguria va in scena una squadra tra due squadre che non hanno certamente iniziato nel modo migliore il campionato e hanno quindi bisogno di invertire la rotta il prima possibile prima che il solco che le separa dalle avversarie possa diventare ancora più ampio. Lo Spezia padrone di casa ha già totalizzato ben tre […] L'articolo Serie BKT, Spezia-Trapani: dove vedere la gara in Tv e streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Serie BKT - Chievo-Pordenone : dove vedere la gara in Tv : Chievo-Pordenone è una sfida che non ha precedenti nella storia e che vede protagoniste due squadre con un passato recente decisamente differente l'uno dall'altra: i veneti sono infatti reduci dalla retrocessione, culminata al termine di una stagione difficile non solo sul piano dei risultati ma anche di quello societario, mentre gli avversari sono riusciti a

Serie BKT - Benevento-Virtus Entella : appuntamento live su DAZN : Al Vigorito va in scena una sfida il cui pronostico potrebbe sembrare già scritto, ma questo avvio di Serie BKT ci ha invitato a non dare niente per scontato. Il Benevento, che è ancora imbattuto e si conferma così una delle candidate più accreditate per la promozione, ospita la Virtus Entella, formazione che sta ora

Serie BKT 6^ giornata sconfitta la linea verde del Pescara da un Crotone sornione e ben registrato in ogni reparto. Messias il migliore in senso assoluto : Pescara 0 Crotone 3 Marcatori: Benali 17°, Benali 55°, Crociata 85° Pescara (4-3-3): Fiorillo, Zappa, Bettella, Campagnaro, Del Grosso, Machin

Serie BKT - Empoli-Perugia è live su DAZN : Dove vedere Empoli Perugia in Tv e streaming – Empoli e Perugia si affrontano nella sesta giornata valida per il campionato di Serie BKT. I toscani – ancora imbattuti – sono reduci da un successo a dir poco rocambolesco sul campo del Pisa. Stessa posizione in classifica per il Perugia, ancora a quota zero sconfitte

Serie BKT - Venezia-Pisa è live su DAZN : Dove vedere Venezia Pisa in Tv e streaming – Sfida di metà classifica quella che metterà di fronte Venezia e Pisa nel sesto turno della Serie BKT. I padroni di casa sono reduci dal successo in trasferta con l'Entella, mentre gli ospiti sono stati sconfitti dall'Empoli tra le mure amiche, e sono dunque in cerca

Serie BKT - Juve Stabia-Cittadella è live su DAZN : Dove vedere Juve Stabia Cittadella in Tv e streaming – Sfida di bassa classifica quella in programma al "Romeo Menti" tra Juve Stabia e Cittadella. Dopo una grande Serie C, i campani non hanno ancora trovato il giusto passo in Serie BKT. I ragazzi di Venturato, invece, hanno avuto un avvio altalenante, concretizzatosi in 6

Serie BKT - Frosinone-Cosenza è live su DAZN : Dove vedere Frosinone Cosenza in Tv e streaming – Frosinone e Cosenza si sfidano per la sesta giornata di Serie BKT. I calabresi sono ancora alla ricerca di una vittoria, mentre i ciociari hanno conquistato 4 punti nelle prime 5 giornate, non un gran ruolino di marcia per una piazza che punta a obiettivi di

Serie BKT quinta giornata abbattuto il tabù dei pareggi casalinghi. Successo del Crotone con gol di Mustacchio e Benali : Crotone 2 Juve Stabia 0 Marcatore: Mustacchio, Benali Crotone (3-5-2): Cordaz, Golemic, Marrone, Gigliotti, Molina (Mazzotta), Benali,

Serie BKT quarta giornata prima sconfitta stagionale del Crotone di fronte ad un avversario mediocre. Difesa pitagorica sotto accusa : Cremonese 2 Crotone 1 Marcatori: Ceravolo 21°, Zanellato 27°, Palombi 41° Cremonese (3-5-2): Agazzi, Bianchetti, Claiton, Caracciolo, Mogos,

Serie BKT 3^ giornata giusto pareggio tra due formazioni che di sicuro disputeranno un campionato d’alta classifica. Crotone ancora un rinvio con la vittoria casalinga : Crotone 0 Empoli 0 Crotone (3-5-2): Cordaz, Gigliotti, Golemic, Marrone, Molina, Barberis, Zanellato, Benali, Mazzotta (Mustacchio), Messias (Vido), Simy (Lopez).

Programmazione weekend DAZN. Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, tornano su DAZN le grandi emozioni della Serie A TIM e della Serie BKT. Insomma, non ci sarà praticamente tempo per annoiarsi per i veri calciofili. La terza giornata della Serie A TIM su DAZN si apre sabato 14 settembre alle 20:45 con l'anticipo Inter-Udinese: seconda sfida in casa per

Serie BKT 2^ giornata un ottimo Crotone nella prima parte esce imbattuto dal Picco e si porta a casa i tre punti. : Spezia 1 Crotone 2 Marcatori: Simy ( r ) 24, Simy 29°, F. Ricci 44° Spezia (4-3-3): Krapikas, Vignali

Serie BKT Crotone – Cosenza pareggio giusto con leggera supremazia dei locali sul finire dell’incontro. Cordaz evita la sconfitta respingendo un insidioso pallone di Carretta : Crotone 0 Cosenza 0 Crotone (3-5-2): Cordaz, Golemic, Spolli (Cuomo), Gigliotti, Molina (Evan’s), Barberis, Benali, Zanellato, Mazzotta (Mustacchio), Simy, Messias.