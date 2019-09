Serbia campione d’Europa di Volley! Dolce successo in rimonta sulla Slovenia

Basket 3×3 - Europei 2019 : Serbia campione per la seconda volta consecutiva - Francia gagliarda ma sconfitta in finale : La Serbia torna per il secondo anno consecutivo sul tetto d’Europa, vendicandosi dei Mondiali conclusi senza podio. Dusan Bulut, Dejan Majstorovic (MVP del torneo), Marko Savic e Danilo Mijatovic concludono un percorso vissuto da imbattuti, ma sul filo del brivido, battendo in finale la Francia (Lucas Dussoulier, Dominique Gentil, Charly Pontens, Raphael Wilson) per 21-18. Tre quarti di finale si sono conclusi senza patemi per Serbia, ...