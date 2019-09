Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 29 settembre 2019) “Vi siete mai chiesti qualesi nascondala t-che comprate per pochi euro, senza riflettere, nelle grandi catene di abbigliamento?”. A parlare è Marina Spadafora, stilista di successo, oggi coordinatrice per l’Italia di Fashion Revolution, il movimento contro la moda usa e getta, presente in oltre 100 paesi. Dal crollo della palazzina fatiscente in Bangladesh che nel 2013 ha ucciso 1133 lavoratori tessili, Fashion Revolution si batte contro il “fast fashion”, la produzione velocissima di capi d’abbigliamento a basso, a discapito dell’ambiente e della salute dell’uomo. Dalle vetrine insanguinate di H&M al Global Climate Strike, dagli scioperi internazionali per i Fridays for Future alla protesta di Fashion Revolution, con le magliette indossate al contrario per mettere in evidenza l’etichetta: ...

CtoLily : RT @HuffPostItalia: Se conosci la storia dietro la t-shirt che hai comprato a poco prezzo, non puoi fare finta di niente - SDomuspet : RT @HuffPostItalia: Se conosci la storia dietro la t-shirt che hai comprato a poco prezzo, non puoi fare finta di niente - mebufalino : Se conosci la storia di quello che ha dovuto comprare una maglietta a poco prezzo? -