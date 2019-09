Scozia | vinsero 161 milioni alla lotteria | divorziano dopo 38 anni

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 29 settembre 2019) Marco Della Corte Una coppia di Largs, nell'Ayreshire, aveva vinto il jackpot più alto di sempre, 161di di sterline:38di matrimonio è arrivato il divorzio Era il 2011 quando Colin e Christine Weir, due coniugi abitanti a Largs, una cittadina dell'Ayreshire (),l'ingente somma di 161di sterline. Adesso, il loro amore durato 38è arrivato al capolinea: i due hanno infatti deciso di divorziare. Marito e moglie avevano già vissuto da separati per un anno, ma adesso hanno ottenuto l'ufficialità del divorzio dal tribunale di Edimburgo. A renderlo noto è un articolo pubblicato sul tabloid The Sun. Al suo tempo, i Weir divennero milionari vincendo all'EuroMillions. Riuscirono a conquistare il jackpot più alto di sempre, non solo in, me nell'intero Regno Unito. Di recente, Colin e Christine, rispettivamente di 71 e ...