Scoppia la bufera sul fine vita Cosa ha detto Conte a La Piazza

Detto Fatto - il gesto di Giovanni Ciacci contro Bianca Guaccero. E Scoppia la bufera : La seconda stagione di ‘Detto Fatto’ guidata da Bianca Guaccero non è partita alla grande. I dati d’ascolto non sono confortanti: l’ultima puntata ha registrato solo il 4,7% di share, mentre altri programmi pomeridiani come Vieni da Me, condotto da Caterina Balivo, si attestano sul 12,4% e Uomini e Donne con Maria De Filippi arriva al 22,1%. E poi le troppe novità e le critiche alla padrona di casa, che per molti sarebbe noiosa e poco ...

Scoppia la bufera dopo lo spot di Bianca Guaccero di Detto Fatto : Fan furiosi contro Bianca Guaccero dopo lo spot di Detto Fatto: «È vergognoso». Lei si scusa. La conduttrice che tornerà in onda lunedì 16 settembre – è finita nell’occhio del ciclone per uno spot condiviso sulla pagina “Instagram” di Detto Fatto. Nello spot Bianca Guaccero è in compagnia del comico Giampaolo Gambi. Nel video che fa parte di una serie di spot per lanciare la nuova edizione della trasmissione Bianca è in camerino per ...

Scoppia la bufera dopo lo spot di Bianca Guaccero di Detto Fatto : Fan furiosi contro Bianca Guaccero dopo lo spot di Detto Fatto: «È vergognoso». Lei si scusa. La conduttrice che tornerà in onda lunedì 16 settembre – è finita nell’occhio del ciclone per uno spot condiviso sulla pagina “Instagram” di Detto Fatto. Nello spot Bianca Guaccero è in compagnia del comico Giampaolo Gambi. Nel video che fa parte di una serie di spot per lanciare la nuova edizione della trasmissione Bianca è in camerino per ...

Argentero : Le femministe rovinano il romanticismo. Scoppia la bufera sui social : Le parole sulla gender equality di Luca Argentero al settimanale Oggi hanno scatenato una pioggia di polemiche contro l'attore, accusato di avere un'idea retrograda sulle donne. La sua risposta non è tardata ad arrivare. È bufera su Luca Argentero a causa di un'intervista rilasciata dall'attore al settimanale Oggi. L'attore ha parlato della sua compagna definendola “molto poco femminista” e tratteggiandone un profilo che, secondo ...

“Ipocrita”. Meghan Markle - Scoppia la bufera. Le pesanti accuse arrivano da un membro della famiglia : C’è una nuova polemica ad agitare il Palazzo Reale. E stavolta, come d’altronde nella stragrande maggioranza dei casi, a essere protagonista è Meghan Markle. La moglie del Principe Harry è finita nuovamente nell’occhio del ciclone e il suo nome è tornato ad assediare le colonne dei tabloid inglesi e dei siti di informazione di gossip. Oggi però non centrano diete vegane o regole strane per il vicinato, centra la famiglia. È tornato a parlare in ...

Andrea Damante manipolava Giulia De Lellis? Scoppia la bufera : Giulia De Lellis vittima di Andrea Damante? Spunta un retroscena L’influencer Giulia De Lellis continua a rivelare in anteprima alcune pagine del suo libro, “Le corna stanno bene su tutto”, in attesa dell’uscita prevista per il 17 settembre in tutte le librerie d’Italia. Da quello che si può intuire, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata molto dura nei confronti dell’ex fidanzato Andrea Damante, ...

Baby George deriso : Scoppia la bufera. Poi arrivano le scuse pubbliche : Tra siti e quotidiani ha fatto subito il giro del mondo la vicenda che vede protagonisti Baby George e Lara Spencer. Il primo è il figlio di William d’Inghilterra e Kate Middleton, 6 anni; la seconda la co-conduttrice di Good Morning America, In trasmissione, che va in onda in diretta, si parlava del programma scolastico del piccolo George che, a partire dal prossimo anno, studierà anche danza classica tra le discipline.\\ E la Spencer, senza ...