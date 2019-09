Sbarcati 80 migranti in poche ore a Lampedusa Alarm Phone | Barcone rovesciato

Migranti - 180 Sbarcati a Lampedusa. Nessuna notizia del barcone rovesciato al largo della Libia : Raffica di arrivi in poche ore sull'isola. Potrebbero esserci decine di vittime nel naufragio fuori Misurata: nessuno è infatti arrivato nei porti libici. Sbarcate invece sulle coste africane le 70 persone che chiedevano aiuto da tre giorni

Ocean Viking a Messina : 182 migranti Sbarcati / Ora la ridistribuzione in 5 paesi Ue : Ocean Viking a Messina : 182 migranti sbarcati . Ora i poveretti verranno ridistribuiti in cinque diversi paesi dell'Unione Europea

Migranti : Messina - giocattoli e palloncini per i bimbi Sbarcati dalla Ocean Viking : Palermo, 24 set. (AdnKronos) - giocattoli e palloncini per i bambini appena sbarcati dalla nave Ocean Viking al porto di Messina. Sono 14 in tutto i minori a bordo della imbarcazione di Msf e Sos Meditarrenee, tra cui un bimbo nato appena 10 giorni fa e i suoi fratellini di un anno e mezzo e tre ann