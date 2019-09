Salvini | nuovo fascicolo al Tribunale dei ministri | “Deciderà entro 90 giorni se devo

Salvini - nuovo fascicolo al Tribunale dei ministri : “Decideranno entro 90 giorni se devo essere processato per aver bloccato sbarco” : “Sabato mi è arrivata l’ennesimo fascicolo del Tribunale dei ministri” che “deciderà nei prossimi 90 giorni“, quindi “dicembre, mi fanno magari il regalo di Natale”, “se devo essere processato per reato di sequestro di persona perché ho bloccato per quattro giorni lo sbarco di cento immigrati da una nave in Sicilia“. Lo ha detto Matteo Salvini durante un comizio a Riccione (Rimini). “Se devo ...

Francesca Cipriani : «Il nuovo governo non mi piace - scendiamo in piazza per far tornare Salvini» : «Questo nuovo governo non mi piace. Non mi piace che abbiano riaperto i porti e che la delinquenza stia aumentando sempre di più». La maggiorata showgirl Francesca Cipriani, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è tornata nuovamente a parlare del politico che apprezza di più, Matteo Salvini, e di quello che, nel nuovo corso politico, proprio non le va giù. E non ha mancato di fare un appello agli italiani in diretta per far tornare il ...

Matteo Salvini come valanga che si abbatte sul nuovo governo - una parola per tutti - “Conte mi odiava - a Di Maio non stavo simpatico” : Il leader della Lega si è abbattuto come una valanga contro il nuovo governo durante un’intervista rilasciata ieri sera a Skytg24. Matteo Salvini ha fatto intendere che i rapporti nel governo gialloverde durante i 14 mesi non erano proprio idilliaci. L’ex vice Presidente del Consiglio ha in particolare detto che “Conte lo odiava”, mentre “a Di Maio non stavo simpatico”. Prima di condividere qualsiasi azione di governo tra ...

Matteo Salvini - nuovo affondo contro Sergio Mattarella : "Triste e squallida manovra di palazzo contro la Lega" : No, Matteo Salvini non ha ancora digerito il fatto che Sergio Mattarella abbia avallato l'inciucio che ci ha condotto ad avere il governo M5s-Pd. E il leader della Lega torna sull'argomento nel corso di una visita al Salone Nautico a Genova. Considerato il contesto, si parte da una battuta sulla tas

Renzi : «Nuovo partito è Italia Viva - con noi 40 parlamentari». E sfida Salvini al duello tv : «Ci chiameremo Italia Viva». Lo annuncia Matteo Renzi dopo l'annuncio della dipartita dal Pd. «Il nome della nostra nuova sfida si chiama Italia Viva», ha detto a...

Renzi : «Nuovo partito si chiamerà Italia Viva. Con noi 25 deputati e 15 senatori». E sfida Salvini a duello tv : «Ci chiameremo Italia viva». Lo annuncia Matteo Renzi dopo l'annuncio della dipartita dal Pd. «Il nome della nostra nuova sfida si chiama Italia Viva», ha detto a...

Salvini lancia la sfida al nuovo governo : ''Referendum sulla legge elettorale'' : Dal raduno di Pontida il leader della Lega parte all'attacco: ''Basta partitini che tengono in ostaggio il Paese, con il...

Luca Toccalini è il nuovo segretario della Lega Giovani. Dal Papeete alle idee politiche - fino alle tecniche comunicative : un piccolo Salvini : In comune con Matteo Salvini ha più cose. La prima, e visti gli ultimi mesi più importante, è la passione per il Papeete Beach. Dal locale di Milano Marittima ama fotografarsi anche lui, seppur più sobriamente indossando una camicia. La seconda è la voce: quando parla Luca Toccalini ha la stessa cadenza che sa di Lombardia del suo leader di partito. Il nuovo segretario della Lega Giovani (l’ufficializzazione è prevista sulla sacra terra di ...

Centrodestra : Brunetta - ‘incontro Berlusconi- Salvini sia nuovo inizio’ : Roma, 14 set. (AdnKronos) – ‘Lo ricordo agli amici di Fratelli d’Italia e Lega, Giorgia Meloni e Matteo Salvini: le coalizioni si costruiscono sui valori, i programmi, le piattaforme comuni, con discussioni allo stesso tavolo, con pari dignità, mettendo sul piatto tutti i temi e gli argomenti di breve, medio e lungo periodo. Non si procede per strappi e fughe in avanti, per prese di posizione unilaterali, come è successo, ...

Salvini - Conte - il nuovo governo. Sorprese e conferme : Come dimostrano i risultati del sondaggio portato avanti dall’Atlante Politico di Demos per Repubblica, condotto negli ultimi giorni, la fiducia degli elettori nei confronti del governo, rispetto allo scorso luglio, prima delle dimissioni di Salvini, è sensibilmente scesa, attestandosi al 44%: oltre 10 punti in meno. Questa tendenza dimostra, soprattutto, la variegata base elettorale della maggioranza, che ora si trova “ridotta” a seguito ...

Berlusconi e Salvini insieme per fare opposizione al nuovo governo : Sarà nuovamente un centrodestra unitario “insieme per fare opposizione al nuovo governo”. Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si sono incontrati

Governo : Gelmini - ‘da Berlusconi e Salvini possibile nuovo inizio’ : Roma, 13 set. (AdnKronos) – ‘L’incontro fra Berlusconi e Salvini di oggi può rappresentare un nuovo inizio per ricostruire un centro-destra plurale e coeso. Gli obiettivi sono comuni: sostituire il Governo di minoranza delle tre sinistre, con un esecutivo espressione della maggioranza del Paese ‘che è largamente di centro-destra’ e vincere le prossime elezioni regionali”. Lo afferma Mariastella Gelmini, ...