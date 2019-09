Russia | la Ferrari era predestinata Ma è doppietta Hamilton-Bottas

F1 - GP Russia 2019 : harakiri Ferrari - doppietta sfumata e regalo alla Mercedes. Ennesima occasione persa : Il GP della delusione e dell’amarezza per la Ferrari. Il monegasco Charles Leclerc e il tedesco Sebastian Vettel, dalla prima e terza casella della griglia di partenza a Sochi (Russia), sono stati autori di una partenza perfetta nel 16° round del Mondiale 2019 di F1 e, come da accordi presi, il tedesco avrebbe dovuto ridare la posizione al compagno di team che, in quanto tale, aveva agevolato il teutonico in questa manovra al via, ...

F1 - GP Russia 2019. Sebastian Vettel infuriato con Leclerc e Ferrari : “Avevamo un accordo - mi sembrava chiaro” : Domenica funesta per Sebastian Vettel, il tedesco era balzato al comando del GP di Russia grazie a una partenza spettacolare con cui ha superato Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari ha comandato la gara per la prima metà, poi si è fermato ai box ed al rientro la sua Rossa ha accusato dei problemi al motore che hanno così costretto il quattro volte Campione del Mondo a ritirarsi. Il teutonico è comunque molto arrabbiato ...

F1 - Classifica Mondiale costruttori 2019 dopo il GP Russia : Mercedes in fuga - + 133 punti sulla Ferrari : La Mercedes ha rafforzato il primo posto nella Classifica del Mondiale costruttori F1 al termine del GP di Russia, le Frecce d’Argento hanno firmato una grande doppietta con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sul tracciato di Sochi. Ora i Campioni del Mondo in carica possono vantare addirittura 133 punti di vantaggio sulla Ferrari che oggi si è dovuta accontentare del terzo posto di Charles Leclerc e ha sostanzialmente messo una seria ...

F1 - Risultato GP Russia 2019 : la Ferrari rovina tutto e regala la doppietta alla Mercedes. 3° Leclerc - ritirato Vettel : Lewis Hamilton conquista l’ottantaduesima vittoria in carriera e la nona stagionale nel GP di Russia 2019 di F1, sfruttando al meglio una finestra di virtual safety car che gli ha permesso di sopravanzare la Ferrari di Charles Leclerc. Una corsa ricca di colpi di scena e di capovolgimenti di fronte quella di Sochi, iniziata con una partenza perfetta di Sebastian Vettel che ha utilizzato la scia del compagno per arrivare in curva 1 davanti ...

F1 - GP Russia 2019 : il ritiro di Vettel e la virtual safety-car. Ecco come la Ferrari ha perso una gara che stava dominando : Sembrava un GP dominato quello di Russia (16° round del Mondiale 2019 di F1) da parte della Ferrari: uno-due con Sebastian Vettel e Charles Leclerc e strategia del pit-stop che stava premiando quest’ultimo, dopo che il monegasco aveva agevolato il sorpasso del compagno di squadra al via grazie all’effetto scia, per difendersi dal Lewis Hamilton. Una strategia un po’ particolare che, comunque, stava dando i suoi frutti, anche ...

Harakiri Ferrari a Sochi - il Gp di Russia si trasforma in un incubo : doppietta Mercedes e Mondiali ‘virtualmente’ chiusi : Vettel si ritira per un problema meccanico, Hamilton ne approfitta e supera Leclerc grazie alla Virtual Safety Car: nel finale il monegasco prova a sorpassare Bottas ma resta terzo La Ferrari consegna alla Mercedes una doppietta sul piatto d’argento, trasformando una giornata da sogno in un vero incubo. Il Gran Premio di Russia rimane un feudo del team di Brackley, che sfrutta un guasto occorso sulla macchina di Vettel per prendersi ...

F1 - GP Russia 2019 : perché Sebastian Vettel si è ritirato? Problemi al motore Ferrari - era rimasto in testa per metà gara : Sebastian Vettel si è dovuto ritirare nel corso del 28esimo giro del GP di Russia 2019, tappa del Mondiale F1 che si corre sul circuito di Sochi. Il tedesco si era reso protagonista di una partenza stellare riuscendo a balzare al comando dopo essere partito dalla terza posizione, ha comandato la prima metà di gara con grande personalità ed è poi rientrato ai box per l’unica sosta in programma. La Ferrari ha fatto in modo che il quattro ...

F1 - GP Russia 2019 : Sebastian Vettel supera Charles Leclerc in partenza. strategia Ferrari? Ecco cosa è successo : Una strategia interessante quella della Ferrari nel GP di Russia, sedicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Sochi le due Rosse del monegasco Charles Leclerc e del tedesco Sebastian Vettel, dalla prima e terza posizione in griglia di partenza, hanno preparato uno stratagemma a tavolino per difendersi, eventualmente dall’attacco della Mercedes di Lewis Hamilton (secondo). Il 21enne del Principato, infatti, ha concesso la ...

Live F1 - GP Russia in diretta : Vettel spinge forte - Ferrari congela le posizioni : Per il momento Ferrari congela gli ordini di squadra, troppo alto il divario tra Vettel e Leclerc, troppo vicino Hamilton per far rallentare i piloti 9° giro - Vettel continua ad allungare...

12.27 La Ferrari è reduce da tre vittorie di seguito raccolte con Leclerc a Spa e Monza e con Vettel a Singapore, perciò l'obiettivo odierno è sicuramente quello di battere ancora una volta la Mercedes replicando se possibile la doppietta di Marina Bay. 12.23 Charles Leclerc ha conquistato ieri la quarta pole di fila, la sesta in stagione, a testimonianza di un periodo di forma davvero ...

In Russia duello Ferrari-Mercedes anche per strategia : In Russia, quarta pole consecutiva per Charles Leclerc su Ferrari, che ha superato il Q2 con pneumatici C4 soft, poi usati per tutto il Q3. Diversa strategia per i due piloti Mercedes, che hanno superato il Q2 su medium, mescola con cui partiranno in gara. Seconda posizione per Lewis Hamilton (Mercedes) davanti a Sebastian Vettel […] L'articolo In Russia duello Ferrari-Mercedes anche per strategia sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

Il programma del GP Russia (29 settembre) – La griglia di partenza del GP Russia – La cronaca delle qualifiche del GP Russia – La presentazione del GP Russia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP Russia, sedicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Sochi, siamo pronti a goderci un grande spettacolo in una corsa aperta a ogni risultato. La Ferrari ...