Rugby | ranking mondiale aggiornato 29 settembre | crollano Irlanda e Fiji | Argentina in

Fonte : oasport

(Di domenica 29 settembre 2019) Continua a variare sensibilmente con le partite della Coppa del Mondo ildi, che fluttua maggiormente dato che gli incontri della manifestazione iridata valgono in maniera doppia per la graduatoria rispetto a tutti gli altri, stravolgendo ulteriormente la situazione. Lepagano lo scotto dell’inattesa scofitto dell’Uruguay uscendo dalla top 10, dove rientra l’. L’Italia resta in 14ma posizione, mentre in top ten Galles edsi scambiano di posizione, in fine il Giappone supera la Scozia. Le 20 partecipanti alla Coppa sono racchiuse nei primi 23 posti della classifica, la Nazionale azzurra ha battuto Namibia e Canada senza guadagnare punti, mentre ora affronterà Sudafrica e Nuova Zelanda, e non ne perderà in caso di sconfitta. Worldal 29.09.2019 (Top 23) 1 Nuova Zelanda 90.98 2 Galles 88.87 3 ...

erchamion17 : RT @mauriziocanetta: Prendete due squadre di calcio e chiedete loro di fare questo. In verde l’Irlanda (numero uno del ranking mondiale), i… - andvaccaro : RT @mauriziocanetta: Prendete due squadre di calcio e chiedete loro di fare questo. In verde l’Irlanda (numero uno del ranking mondiale), i… - CoachMalvezzi : RT @mauriziocanetta: Prendete due squadre di calcio e chiedete loro di fare questo. In verde l’Irlanda (numero uno del ranking mondiale), i… -