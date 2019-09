Rosanna Lambertucci ricorda la figlia a Verissimo | Ho scoperto anni dopo che era stata

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 29 settembre 2019) Nella nuova puntata di, il talk show del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin e trasmesso su Canale 5, è apparsa tra gli ospiti in studio la conduttrice, la quale ha rivelato al grande pubblico alcuni dolori vissuti in passato e tenuti a lungo top secret, sulla sua vita. Nel corso del suo intervento in studio, l'ex volto di Domenica in ha parlato della morte del padre, provocata da un incidente stradale, a seguito del quale i medici le dissero che l'uomo era era arrivato troppo tardi in ospedaleaver accusato un'emorragia interna."La morte di mio padre ha salvato la vita a me tanti- ha spiegato visibilmente emozionata la, che poi ha sottolineato quanto il decesso del padre abbia inciso in un altro momento molto delicato della sua vita, ovvero quello del distacco della placenta subito in una gravidanza difficile -. Ha ...

infoitcultura : Rosanna Lambertucci parla della morte della figlia Elisa e del padre - infoitcultura : Verissimo, Rosanna Lambertucci: “La mia bimba è morta dopo 2 giorni” - zazoomnews : “Ho perso una figlia”. Rosanna Lambertucci tira fuori tutto il suo dolore: nessuno lo aveva mai saputo - #perso… -