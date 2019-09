Rosa Perrotta contro gli haters a Domenica Live | Dodo frutto di un amore | perché

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione : l’appello prima di Domenica Live : Domenica Live: Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione lanciano un appello Rosa Perrotta, come annunciato da Barbara d’Urso, insieme al suo compagno Pietro Tartaglione, sarà uno degli ospiti di Domenica Live. L’ex tronista di Uomini e Donne, prima di recarsi dalla bella conduttrice partenopea, ha fatto un appello sul web, raccontando ai suoi fan ciò che l’è accaduto nelle scorse ore a Milano. Solo le donne potranno capire questa ...

Gossip Uomini e Donne : Rosa Perrotta mamma bis? Il desiderio : Rosa Perrotta di Uomini e Donne vuole un altro figlio: l’ultima confessione Rosa Perrotta è diventata mamma la scorsa Estate. Difatti la giovane ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne ha dato alla vita il piccolo Domenico, frutto del suo amore con Pietro Tartaglione. Proprio con quest’ultimo sembra si sposerà a fine anno. Tuttavia la donna, oltre a pensare alle nozze, non ha nascosto al settimanale Nuovo di nutrire un altro ...

Uomini e Donne - Rosa Perrotta sorpresa dalla d’Urso : “E’ stata carina” : Rosa Perrotta di UeD: ecco il messaggio che le ha mandato la d’Urso dopo il parto Rosa Perrotta ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Vero. E in questa occasione ha parlato ovviamente del parto, del bambino e della vita di coppia con Pietro Tartaglione. Ma non è finita qua perchè ad un certo punto l’ex tronista di Uomini e Donne ha confessato di aver ricevuto un bellissimo messaggio ...

Rosa Perrotta confessa le difficoltà dopo il parto : “Ho avuto un crollo” : Rosa Perrotta non si nasconde e racconta le difficoltà affrontate durante e dopo il parto. L’ex tronista di Uomini e Donne è diventata da poco mamma del piccolo Domenico. Il bambino, nato dall’amore per Pietro Tartaglione, conosciuto nel programma di Maria De Filippi, è venuto alla luce alla 41esima settimana di gravidanza. Rosa ha partorito con un cesareo perché il personale medico riteneva che fosse più sicuro per il neonato. Un ...

Rosa Perrotta : "Dopo il parto - ho avuto un piccolo crollo. Durante il cesareo - ho vomitato due volte..." : L'esperienza del parto è stata particolarmente intensa per Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne che, proprio grazie al programma condotto da Maria De Filippi e tornato in onda su Canale 5 a partire da ieri, lunedì 16 settembre 2019, ha incontrato il padre di suo figlio, Pietro Tartaglione, con cui convolerà presto anche a nozze.Da quando è diventata madre del piccolo Domenico, la Perrotta non ha lesinato dettagli riguardanti ...

Rosa Perrotta : “Il parto cesareo mi ha provocato dolori fortissimi - ho avuto momenti di crisi” : La ex tronista di Uomini e Donne e naufraga all'Isola dei Famosi, da poco mamma del piccolo Domenico, ha raccontato le difficoltà e i dolori fisici vissuti dopo il cesareo: "Durante il parto ho vomitato due volte, poi avevo un male lancinante". Rosa ha anche condiviso qualche consiglio su come tornare in forma dopo aver dato alla luce un bambino.Continua a leggere

Rosa Perrotta rivela : "Un parto difficile - ho vomitato due volte. Poi un crollo dopo nascita Dodò" : A luglio l'ex corteggiatrice di 'Uomini e Donne' è diventata mamma di Domenico, avuto da Pietro Tartaglione

Rosa Perrotta senza filtri : il “crollo” della ex tronista e neomamma : Rosa Perrotta è diventata mamma per la prima volta da meno di 2 mesi. La ex tronista di Uomini e Donne e il corteggiatore che aveva scelto nello studio di Maria De Filippi, Pietro Tartaglione, sono al settimo cielo da quando è nato Domenico, detto Dodo. Da quando il piccolino è venuto al mondo, Rosa l’ha ben presto presentato ai fan di Instagram. In barba alle critiche che spesso la investono, la 30enne condivide ogni giorno con i suoi follower ...

Rosa Perrotta : “Crollo dopo il parto”. Come sono andate realmente le cose : Rosa Perrotta: “Crisi e crollo dopo il parto”. L’ex tronista racconta Come sono andate realmente le cose Rosa Perrotta si confessa e racconta dei dettagli inediti del suo parto e di quello che è avvenuto dopo. L’ex tronista di Uomini e Donne abbandona la ‘corazza’, narrando dei particolari mai detti relativi alla nascita del piccolo […] L'articolo Rosa Perrotta: “Crollo dopo il parto”. Come ...

Gossip Uomini e Donne - Rosa Perrotta dopo il parto : “Sono crollata” : Rosa Perrotta fa una confessione dopo il parto: le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne Bellissima e tornata in gran forma, da meno di due mesi Rosa Perrotta è diventata mamma del piccolo Domenico, nato dall’amore con Pietro Tartaglione. Il bambino è nato alla 41esima settimana con un taglio cesareo perchè il liquido amniotico cominciava a diminuire e Domenico era già ‘grande’. L’ex tronista di Uomini e Donne, ...

Uomini e Donne/ Rosa Perrotta a Milano con Dodo - papà Tartaglione... - Trono classico - : Uomini e Donne, anticipazioni e news Trono classico. Rosa Perrotta a Milano con il figlio Dodo per gli eventi della moda mentre Pietro Tartaglione...

UOMINI E DONNE/ Rosa Perrotta - video di famiglia da Venezia - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, Trono Classico news e anticipazioni: Giulio Raselli e Alessandro Zarino 'nemici' per una corteggiatrice, mentre Rosa Perrotta...

Rosa Perrotta - retroscena prima del red carpet : cosa è accaduto con Dodo : Rosa Perrotta ha sfilato sul red carpet a Venezia con Pietro. Oggi però ha svelato che cosa ha fatto poco prima dell’evento Ieri, Rosa Perrotta e il suo compagno Pietro Tartaglione hanno sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. I due sono apparsi luminosi più che mai e Rosa, che da poco […] L'articolo Rosa Perrotta, retroscena prima del red carpet: cosa è accaduto con Dodo proviene da Gossip e Tv.

Rosa Perrotta attaccata sui social : “Fai solo business”. Lei risponde così : Rosa Perrotta accusata sui social di fare ‘solo business’. Ecco come ha risposto alle critiche Dopo aver lasciato Uomini e Donne, insieme al suo Pietro Tartaglione, Rosa Perrotta è diventata una vera e propria influencer. La modella napoletana infatti ama condividere la sua vita sui social ed è anche molto seguita. L’attenzione su di lei […] L'articolo Rosa Perrotta attaccata sui social: “Fai solo business”. ...