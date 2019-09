Roma ricorda Domenico Ricci

Fonte : laprimapagina

(Di domenica 29 settembre 2019) La città dil’appuntato dei Carabinieri, assassinato con gli altri quattro agenti della scorta di Aldo

poliziadistato : Recanati #CapodellaPolizia ricorda: 'Roberto Antiochia aveva 23anni, già trasferito a Roma, decide di rimanere a Pa… - TEDxMi : RT @cristinamacca: Storie belle come quello di Tommaso Salaroli che ricorda come dietro un progetto ci sia sempre una comunità. Ha 20 anni,… - androm : RT @cristinamacca: Storie belle come quello di Tommaso Salaroli che ricorda come dietro un progetto ci sia sempre una comunità. Ha 20 anni,… -