Risultati Serie A – Roma e Lazio si rialzano contro Lecce e Genoa | successo vitale

Serie A - i Risultati della sesta giornata : Nelle partite di domenica pomeriggio Napoli, Roma e Lazio hanno battuto Brescia, Lecce e Genoa

Risultati Serie A - classifica/ Diretta gol live : Roma bloccata - bene la Lazio! : Risultati Serie A e classifica: Diretta gol live score delle partite della 6giornata di campionato in programma oggi, domenica 29 settembre 2019.

Risultati Serie A live - 6^ giornata : si giocano tre gare - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – La sesta giornata si è aperta con il successo casalingo della Juve per 2-0 contro la Spal. Ma se i bianconeri chiamano, l’Inter risponde: 1-3 dei nerazzurri in casa della Samp e vetta riconquistata. Domenica è tempo di riscatto per Roma e Milan, rispettivamente contro Lecce e Fiorentina. Il programma completo di giornata e la classifica aggiornata. SABATO ore 15 Juventus-Spal 2-0 (45′ Pjanic, 78′ ...

Risultati Serie D - il programma completo della 5^ giornata : derby Messina-Palermo : Risultati Serie D – Si gioca un turno importante di Serie D. La quarta Serie vede impegnate squadre di blasone e nobili decadute. Tra tutte Foggia e Palermo, impegnate rispettivamente contro Cerignola e Messina. Il Mantova, capolista del girone D ospita il Sasso Marconi, sfida al vertice nel girone F tra Recanatese e San Nicolò Notaresco. Il programma completo. GIRONE A Borgosesia-Casale 0-0 Bra-Ligorna 0-0 Caronnese-Seravezza ...

Risultati Serie C - 7^ giornata : vincono Piacenza e Bari - pareggio Siena - le classifiche aggiornate [FOTO] : Risultati Serie C – Settima giornata nella terza Serie italiana dopo il turno infrasettimanale andato in scena mercoledì. Come sempre in campo tutti e tre i gironi con i consueti tre anticipi al sabato sera e il resto delle sfide tra il primo ed il secondo pomeriggio di domenica. Cerca riscatto il Monza dopo la prima sconfitta stagionale che aveva fatto seguito alle cinque vittorie consecutive: la compagine di Berlusconi ...

Risultati Serie A live - 6^ giornata : vince l’Atalanta - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – La sesta giornata si è aperta con il successo casalingo della Juve per 2-0 contro la Spal. Ma se i bianconeri chiamano, l’Inter risponde: 1-3 dei nerazzurri in casa della Samp e vetta riconquistata. Domenica è tempo di riscatto per Roma, Napoli e Milan, rispettivamente a Lecce e contro Brescia e Fiorentina. Il programma completo di giornata e la classifica aggiornata. SABATO ore 15 Juventus-Spal 2-0 ...