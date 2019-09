Risultati Bundesliga | 6^ giornata | vince il Friburgo | la classifica aggiornata

Risultati Bundesliga - 6^ giornata : solo un pareggio per il Dortmund - ok il Bayern - la classifica aggiornata : Risultati Bundesliga – Torna in campo la Bundesliga. Il massimo campionato tedesco è arrivato alla sesta giornata. Il programma si è aperto con l’anticipo del venerdì tra Union Berlino ed Eintracht Francoforte. Vittoria ospite per 2-1, ancora in gol l’ex Milan André Silva. Sabato alle 15,30 colpo grosso dello Schalke 04 che sorprende il Lipsia in trasferta, bene anche il Bayern Monaco che ha ottenuto tre punti preziosi ...

Risultati Bundesliga : colpi esterni per Leverkusen - Monchengladbach e Friburgo : Risultati Bundesliga – Pomeriggio intenso in Germania, si sono appena concluse ben 5 gare valevoli per la terza giornata. Si contano più vittorie esterne che interne: hanno la meglio lontano da casa, infatti, Bayer Leverkusen, Borussia Monchengladbach e Friburgo, curiosamente con lo stesso risultato, 1-3. I primi sbancano Dusseldorf, i secondi Magonza e i terzi Paderborn. Vince l’Hoffenheim, ma non senza qualche fatica, contro ...