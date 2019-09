Ricky Martin rivela | Io e mio marito Jwan Yosef stiamo aspettando il nostro quarto

Ricky Martin mostra per la prima volta la figlia Lucia (ed è bellissima) : “La luce dei miei occhi”. Con queste parole Ricky Martin ha accompagnato la foto postato su Instagram che ritrae la figlioletta Lucia, sette mesi, adottata insieme al marito Jwan Yosef. La bambina, biondina e con gli occhi chiari, ha già conquistato tutti. Visualizza questo post su InstagramLa luz de mis ojos #LuciaUn post condiviso da Ricky (@Ricky_Martin) in data: 8 Ago 2019 alle ore 11:38 PDT Molti infatti i ...

Victoria Beckham e Ricky Martin gli ospiti più ubriachi di Eva Longoria : Eva Longoria ha raccontato alcuni aneddoti riguardo il suo matrimonio e tra questi la confessione che Ricky Martin e Victoria Beckham sono stati gli ospiti più ubriachi. Victoria Beckham e Ricky Martin hanno senz'altro reso indimenticabile la loro partecipazione al matrimonio tra l'attrice Eva Longoria e il marito José Bastòn, che ha avuto luogo nel 2016. A raccontarlo è stata proprio Eva Longoria, durante la sua apparizione al ...

Ricky Martin pubblica la prima foto della figlia Lucia Martin-Yosef : “La luce dei miei occhi” : Ricky Martin ha pubblicato la prima foto che lo ritrae insieme alla piccola Lucia, la bimba nata il 24 dicembre con una gravidanza surrogata. La bimba è figlia del cantante e di suo marito Jwan Yosef, con cui è sposato dal 2018. "La luce dei miei occhi" scrive la star sudamericana a corredo della foto, sottolineando questo suo spiccato istinto paterno, che ha mostrato anche con i suoi gemelli Valentino e Matteo, avuti nel 2008.Continua a leggere

Ricky Martin presenta la figlia Lucia sui social : ‘Luce dei miei occhi’ : “La luz de mis ojos”, ovvero “la luce dei miei occhi”: così Ricky Martin presenta su Instagram la figlia Lucia, una bella bambina bionda nata a gennaio 2019 tramite maternità surrogata. Lo scatto ha letteralmente fatto breccia nei cuori dei fan che hanno preso d’assalto la foto facendole raggiungere più di un milione e mezzo di like in poche ore. Fotografo per l’occasione è probabilmente Jwan Yosef, il pittore ...

