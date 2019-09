Regionali Umbria | la penale a chi cambia casacca spacca il Pd Orfini | “Sciocchezza | si

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2019) Per il commissario regionale Verini è “un risarcimento per danno economico e d’immagine”. Per molti esponenti del Pd nazionale “è una sciocchezza”, “un errore madornale”. Di certo è un’iniziativa che sta creando non poche polemiche all’interno del Partito democratico. Il riferimento è allada 30mila euro per chidopo le elezioni che i dem umbri hanno voluto sperimentare in ottica delledel 27 ottobre. A ilfattoquotidiano.it Verini ha tenuto a ridimensionare la portata del provvedimento, sottolineando che non c’entra col vincolo di mandato perché “non viene compressa o condizionata in alcun modo la libertà di votare in dissenso o di fare battaglie fuori dal partito su certe leggi che non si condividono”. Sarà, ma resta il fatto che ad alcuni suoi colleghi di partito l’iniziativa ...

lorepregliasco : Eccoci: tutti i dati del primo sondaggio sulle Regionali in #Umbria, per @Agenzia_Italia - you_trend : ?? #Sondaggio @AgenziaQuorum / YouTrend in esclusiva per @Agenzia_Italia sulle prossime elezioni #regionali in… - matteosalvinimi : Appuntamento a Roma il 19 ottobre, riempiremo piazza San Giovanni con un fiume umano! E il 27 ottobre alle regional… -