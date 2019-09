Regionali in Umbria | per il voto di ottobre il Pd si blinda

Sondaggi elettorali - cosa succederà alle Regionali in Umbria : testa a testa centrodestra-Pd/M5s : Tra meno di un mese si voterà per le elezioni regionali in Umbria: per la prima volta Pd e M5s testeranno alle urne la loro alleanza. Il Sondaggio realizzato da Quorum/YouTrend per Agi fa emergere un testa a testa tra i due candidati favoriti alla presidenza: Donatella Tesei per il centrodestra (leggermente avanti) e Vincenzo Bianconi per Pd e M5s.Continua a leggere

19.42 Otto candidati alla Presidenza della Regione Umbria: si vota il 27 ottobre. Favorita Donatella Tesei del Centrodestra.Avvocato di Montefalco, presidente IV Commissione Difesa al Senato, sostenuta da 5 liste,tra cui FdI, Lega e FI. L'avversario, del centrosinistra è Vincenzo Bianconi di Norcia, imprenditore alberghiero, appoggiato da 5 liste, tra cui M5S e Pd.

Sondaggi politici/ Elezioni Regionali - Centrodestra show : 41% in Umbria - in Toscana.. : Sondaggi politici, Centrodestra primeggia in 18 regioni su 20: numeri record in Umbria ed Emilia-Romagna. Le due eccezioni...

Chi è Donatella Tesei la candidata del centrodestra alle Regionali Umbria : Chi è Donatella Tesei la candidata del centrodestra alle regionali Umbria Sarà Donatella Tesei la candidata con cui Salvini ed il centrodestra proveranno a conquistare l’Umbria nelle elezioni regionali fissate per domenica 27 settembre 2019. Una partita molto interessante, anche dal punto di vista nazionale, perché rappresenta il primo test del voto all’indomani della caduta del governo giallo-verde e dalla nascita ...

Regionali Umbria 2019 : niente voto disgiunto - ecco come si vota : Regionali Umbria 2019: niente voto disgiunto, ecco come si vota Manca sempre meno all’importante voto delle Regionali Umbria 2019. È la prima tornata elettorale post-crisi, che ha visto il cambio della maggioranza di governo (da gialloverde a giallorossa). Con agosto ormai alle spalle, si pensa al caldo autunno politico che si prospetta. Non ci sono solo le elezioni in Umbria: c’è anche una legge di bilancio da scrivere, delle ...

Elezioni Regionali Umbria 2019 : candidati - data e quando si vota : Elezioni regionali Umbria 2019: candidati, data e quando si vota Domenica 27 ottobre 2019 sarà il giorno delle Elezioni regionali in Umbria. Si tratta di Elezioni anticipate di un anno rispetto alla scadenza naturale del mandato dovute dalle dimissioni della presidente uscente Catiuscia Marini. Dimissioni, a loro volta, collegate all’inchiesta sui concorsi nella sanità umbra. Elezioni regionali Umbria 2019, il centrodestra a sostegno ...

Regionali - Di Maio : "Umbria è un caso speciale" : Il caso Umbria è "speciale", non è una regola e non segna l'inizio di una collaborazione obbligatoria anche per tutte le altre regioni. Lo hanno chiarito sia il capo politico del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio, sia il vicesegretario del PD Andrea Orlando.Di Maio, infatti, oggi ha detto a margine dell'assemblea generale dell'ONU a New York:"In Umbria è stato possibile questo patto civico perché c'era un'emergenza politica, ...

Gian Marco Centinaio - il candidato alle Regionali in Umbria di Pd e Cinque Stelle faceva il tifo per lui : "Grande ministro Centinaio". No, a dirlo non è Matteo Salvini bensì il candidato alle Regionali in Umbria di Pd e Cinque Stelle. A Vincenzo Bianconi non bastava aver spifferato il nome di chi aveva votato (Nicola Alemanno, civico di centrodestra), perché sulla pagina Twitter del nuovo volto dell'inc

Regionali Umbria - Vincenzo Bianconi candidato M5s-Pd : “Accolgo l’invito”. La presentazione : “Sono Vincenzo Bianconi imprenditore umbro di Norcia, come tanti sono innamorato della mia terra. È ora di ricostruire il futuro dell’Umbria perché è una regione straordinaria e civile che ha bisogno di fortissimi cambiamenti. Accolgo l’invito che tante forze civiche, associative e politiche mi hanno rivolto a candidarmi come presidente della Regione Umbria”. Così Vincenzo Bianconi ha accolto l’invito a candidarsi ...

