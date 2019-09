Real Madrid – I ladri approfittano del derby contro l’Atletico | derubata la casa di

Atletico-Real Madrid - disavventura per Casemiro : i ladri gli svaligiano casa : Si è giocato nella serata di ieri il derby di Madrid, sono scese in campo Atletico e Real Madrid, la partita si è conclusa però sul risultato di 0-0, disavventura per il centrocampi Casemiro. Il calciatore dei Blancos ha saputo dalla polizia che la sua casa era stata visitata dai ladri, tanta pura perchè all’interno dell’abitazione erano presenti anche moglie e figlia del calciatore. La trasmissione ‘El Chiringuito’ ...

Atletico Madrid-Real Madrid 0-0 - le due squadre non sfondano : furia Simeone contro Sergio Ramos [FOTO] : Il Real Madrid esce indenne dal Wanda Metropolitano, pareggiando 0-0 con l’Atletico Madrid, nel big match della settima giornata della Liga. I blancos si riprendono, così, la testa solitaria della classifica con 15 punti, uno in più dei Colchoneros di Simeone e del Granada. Il primo squillo è del talento portoghese Joao Felix, palla a lato. Il Real Madrid risponde con le occasioni di Bale e Kroos, tra i più vivi dei Blancos. Nella ...

Atletico-Real Madrid - è grande attesa per il derby : Simeone non si sente favorito : “Queste partite sono solitamente chiuse, sono i dettagli a fare la differenza. Nelle ultime partite il Real e’ cresciuto, hanno una grande rosa e un grande tecnico ma vogliamo indirizzare la partita verso dove ci e’ piu’ congeniale”. Sono le dichiarazioni di Diego Simeone in vista del derby contro il Real Madrid. “Si impara sempre da tutto. Quando vinci ci sono cose da migliorare e quando perdi ci sono ...

Mercato Juventus - nel mirino due talenti di Real Madrid e PSG : i dettagli : Mercato Juventus – Juventus alla ricerca di nuovi terzini per il 2020. Con Cuadrado sospeso tra il rinnovo e il rischio addio a parametro zero, Fabio Paratici sta vagliando le migliori soluzioni. In cima alla lista c’è Thomas Meunier del Paris Saint Germain, che in caso di mancato accordo coi parigini sarà disponibile a titolo gratuito dalla prossima estate. Tuttavia, oltre al 28enne belga, altri profili stuzzicano le idee ...

A Madrid è tempo di derby : Atletico-Real live su DAZN : Un derby non è mai una partita come tutte le altre e ancora meno questa considerazione può valere in una città come Madrid dove ci sono due squadre come Atletico e Real intenzionate a lottare per il titolo. In Liga l’equilibrio non manca mai e anche in questo avvio di stagione la situazione non sembra […] L'articolo A Madrid è tempo di derby: Atletico-Real live su DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

Video/ Real Madrid Osasuna - 2-0 - highlights e gol. I Blancos tornano in vetta : Video Real Madrid Osasuna, risultato finale 2-0,: highlights e gol della partita, valida nella sesta giornata della Liga Spagnola.

Novità Juve : colpo a costo zero a rischio - subentra il Real Madrid : NOVITA’ Juve: I bianconeri sono a lavoro in vista della prossima sessione di calciomercato. L’obiettivo è di quelli importanti e si punta a rinvigorire il centrocampo con un innesto di primissimo ordine, che risponde al nome di Christian Eriksen. Da tempo i bianconeri hanno intenzione di portare a Torino il centrocampista danese, ma l’operazione sembra tutt’altro che facile da concretizzare. Novità Juve: il Real Madrid ...

Liga - c’è la data del “Clasico” : Barcellona-Real Madrid si gioca all’ora di pranzo : C’è una data per il primo ‘Clasico‘ della stagione. La Liga ha diramato il calendario per le prossime giornate e Barcellona-Real Madrid si giocherà al Camp Nou il 26 ottobre alle 13. Non è la prima volta che la sfida fra blaugrana e blancos si gioca all’ora di pranzo: alle 13 si giocò anche nella stagione 2017-18 e al Bernabeu passò il Barcellona per 3-0 con i gol di Suarez, Messi e Aleix Vidal. I Blancos sperano ...

Il Clasico all’ora di pranzo : Barcellona-Real Madrid si giocherà alle 13 : Sarà un Clásico in versione pranzo quello che andrà in scena il prossimo 26 ottobre. La Liga spagnola ha infatti ufficializzato oggi l’orario della prossima sfida tra Barcellona e Real Madrid. Lo scontro diretto del campionato spagnolo si disputerà, così, il prossimo sabato 26 ottobre alle ore 13. Non una novità, visto che già si […] L'articolo Il Clasico all’ora di pranzo: Barcellona-Real Madrid si giocherà alle 13 è stato ...

Liga - dove vedere Real Madrid-Osasuna in Tv e streaming : La stagione è iniziata con qualche alto e basso di troppo per il Real Madrid, ma la prestazione brillante nell’ultimo weekend contro il Siviglia ha permesso di rimettere almeno parzialmente le cose a posto: ora i blancos sono infatti in vetta insieme all’Athletic Bilbao. Al Bernabeu arriverà l’Osasuna, formazone che è finora riuscita a mantenere […] L'articolo Liga, dove vedere Real Madrid-Osasuna in Tv e streaming è ...

Liga - il Siviglia ospita il Real Madrid : diretta su DAZN : Siamo ancora a inizio stagione, ma per il Real Madrid le occasioni per sbagliare sono già ridotte al minimo: la formazione guidata da Zinedine Zidane, infatti, non ha iniziato al meglio nè in campionato né in Champions League (sconfitta all’esordio contro il Paris Saint Germain) e ha quindi bisogno di una reazione per non perdere […] L'articolo Liga, il Siviglia ospita il Real Madrid: diretta su DAZN è stato Realizzato da Calcio e ...

Panchina Real Madrid - l'ex Juventus Allegri potrebbe sostituire Zidane : La settimana di Champions League ci ha regalato dei risultati sicuramente sorprendenti: su tutti spicca sicuramente la sconfitta del Liverpool a Napoli, con Mertens e Llorente decisivi nel 2 a 0 finale per la squadra di Ancelotti. Altro piccolo tonfo è quello che ha riguardato il Barcellona, che ha pareggiato in casa del Borussia Dortmund, ma soprattutto è il modo in cui è arrivato il pareggio a non portare molti sorrisi in casa catalana. ...

Dalla Spagna : il Real Madrid avrebbe messo in discussione Isco - la Juve osserva : La prima giornata di Champions League ha messo in evidenza che la maggior parte dei top club europei non attraversa un periodo di grande forma. Ad esempio, martedì ha sorpreso la sconfitta del Liverpool fuori casa contro il Napoli, un 2 a 0 che ha confermato come la squadra di Klopp sia battibile, nonostante sia attualmente campione d'Europa. Spicca poi anche il pareggio del Barcellona contro il Borussia Dortmund, con il portiere dei catalani ...

Panchina Real Madrid - Mourinho si tira fuori dalla corsa ai Blancos : “Non potrei tornare al Real Madrid, hanno un tecnico e non posso guidare una squadra che ha gia’ l’allenatore. Ci vuole rispetto per il club e Zidane”. Sono le dichiarazioni di Jose’ Mourinho ai microfoni dell’emittente spagnola “Cuatro” sulle voci che lo vorrebbero in corsa come eventuale sostituto di Zinedine Zidane. “Non e’ uno qualunque – ha detto di Zidane l’ex ...