Quelli che il calcio – Seconda puntata del 29 settembre 2019 – Con Mia Ceran e Luca e

Quelli che il calcio domenica 29 settembre con Nek e l’incursione di Fabio Fazio : Quelli che il calcio domenica 29 settembre su Rai 2 dalle 14:00 Torna Adriano Panatta, ospite musicale Nek, incursioni di Fabio Fazio Gli spunti della partita delle 12:30 con il Napoli in cerca di riscatto, le gare delle 15 con Roma e Lazio che vogliono tornare a vincere sono gli spunti calcistici della puntata di domenica 29 settembre di Quelli che il calcio, condotto ancora da Luca e Paolo e Mia Ceran. Ospite di puntata Nunzia De Girolamo a ...

Quelli che hanno dimenticato : Quando la cronaca ci regala i resoconti di provincia e periferie, è subito uno sgranar d’occhi: incredibile, gli adolescenti si picchiano e scopano. Questi due grandi must avvengono fin dall’alba dei tempi e fin dall’alba dei tempi scandalizzano l’opinione pubblica over 30. Siccome è la solita commedia bisogna cambiargli nome, tipo “baby escort” o “baby gang”. Anch’io ero in una baby gang, si chiamava Mestre, e la nostra compagnia passava le ...

Quelli che credono rubare sia un diritto (tranne a loro) : Nella cronaca nera, quando acciuffano un colpevole, messo di fronte all’evidenza dirà “ho fatto una cazzata”. Non importa la gravità del reato, la formula è sempre la stessa: madre assassinata, famiglie sterminate, vicini fucilati, stragi, prostitute seviziate: ho fatto una cazzata. Io lo dico quando sbaglio fila al semaforo, quando provo un cocktail moderno o quando apro bocca nei salotti letterari. Perché dici che hai fatto una cazzata se ...

Le mutande di Serse Cosmi a “Quelli che il calcio” : Repubblica riporta della performance di Serse Cosmi “Quelli che il calcio” ieri che, parlando di scaramanzia ha raccontato la sua e anche un simpaticissimo aneddoto Cosmi ha raccontato che lui aveva preso l’abitudine di indossare un paio di mutande nuove a ogni partita. Anche perché la moglie aveva una merceria, e il costo era relativo. Una domenica la moglie confonde l’orario di gara e si presenta in ritardo allo stadio, ma riesce ...

Quelli che il calcio – Prima puntata del 22 settembre 2019 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Quelli che il calcio è rimasta l’unica certezza del palinsesto della domenica pomeriggio di Rai 2 e, nonostante il progressivo spezzatino della giornata di campionato, ha saputo adeguarsi ai tempi, ottenendo dei buonissimi ascolti nella scorsa stagione. Oggi alle 14:00, il programma tornerà con la Prima puntata della sua ventisettesima edizione che, in realtà, parte in anticipo rispetto all’inizio annunciato […] L'articolo ...

Quelli che il calcio 2019-2020 - diretta prima puntata : Quelli che aspettano : [live_placement] Quelli che il calcio 2019-2020, anticipazioni La nuova stagione di Quelli che il calcio debutta oggi, domenica 22 settembre 2019, con una settimana di ritardo sul previsto e con la quarta giornata di Campionato in corso. Se un tempo, lontano, l'inizio della Serie A segnava l'inizio anche della stagione dei programmi sportivi, il racconto domenicale di Eai 2 ha lasciato un certo vantaggio al Campionato.prosegui la letturaQuelli ...

Quelli che il Calcio - al via la ventisettesima edizione. Enrico Lucci new entry tra gli inviati : Quelli che il Calcio Prende il via oggi, alle 14.00 su Rai 2, la 27esima edizione di Quelli che il Calcio. Il programma sportivo, capitanato ancora da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran, si arricchisce di un nuovo inviato, già volto della rete, Enrico Lucci, che si muoverà in tutta Italia. All’ex iena, già da questo pomeriggio, spetterà il compito di intervistare l’ex ministro Matteo Salvini, con lo scopo di dare una lettura ...

Quelli che il calcio 2019-2020 - si parte il 22 settembre : il promo (VIDEO) : Il campionato è iniziato ormai da settimane, ma Quelli che il calcio non è ancora comparso nel palinsesto di Rai 2. Vero è che, per cause di forza maggiore, questa terza settimana di settembre non è stata particolarmente rilassata per la direzione di rete e i responsabili di palinsesto, che hanno dovuto fare i conti con (tristi) imprevisti e qualche ascolto al di sotto delle aspettative, modificando in corsa, e più volte, programmi e ...

Platinette : "“Amore” non so che voglia dire. Tutti Quelli che vengono con me sono ufficialmente etero" : Su Raiuno Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha annunciato che non parteciperà Italia sì! perché deve curarsi da una patologia che l’affligge da anni: “il mangiare compulsivo”. In un’intervista al Corriere, racconta del suo disturbo e del suo desiderio di rinascere. “A 64 anni non posso più rimandare l’appuntamento con me stesso. Ormai, per scendere la scala di ...

Moto2 - Paolo Simoncelli difende Di Giannantonio : “è stato defraudato - vanno cambiati Quelli che decidono” : Il padre del SIC ha difeso strenuamente il pilota italiano, battuto da Augusto Fernandez a Misano dopo una manovra al limite L’esito del Gran Premio di Misano di Moto2 ha fatto molto discutere, con la vittoria di Augusto Fernandez rimasta per qualche ora sub judice prima della conferma arrivata dalla Direzione Gara. Alessandro La Rocca/LaPresse Il motivo ha riguardato la manovra dello spagnolo utilizzata per vincere, visto che ha ...

Matteo Renzi lascia il Pd. Telefonata a Conte : i fedelissimi che vanno con lui - Quelli che lo mollano : Matteo Renzi a un passo dall'addio al Pd. Gli ultimi appelli, da Franceschini a Zingaretti, passando per il fedelissimo Nardella, non lo hanno convinto. L'ex premier, racconta chi gli è vicino, annuncerà domani il suo addio al Partito democratico. "Ormai è quasi certo, anche se con lui niente lo è",

La frenesia di Simona Ventura, quel suo saltare da un blocco all'altro, fagocitando l'intera diretta, è rimasta intatta negli anni. E, il 15 settembre a mezzogiorno, quando La Domenica Ventura ha fatto il ...