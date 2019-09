Quando gli olandesi cambiarono le strade

Ancelotti : “La parte migliore del secondo tempo è stata Quando abbiamo saputo soffrire” : Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti ha parlato a Radio Kiss Kiss nel post partita di Napoli-Brescia. “E’ stato un secondo tempo strano, un inizio titubante, abbiamo perso qualche palla di troppo, poi si sono messi gli infortuni, poi il gol preso e poi la sofferenza. La miglior parte del secondo tempo è stato quando abbiamo saputo soffrire. abbiamo concesso qualche calcio piazzato ma Ospina non è stato mai ...

Strage di Marzabotto - Mattarella : “Serve memoria - pericoli Quando gli egoismi avanzano” : “A 75 anni dall’immane sterminio di donne e di uomini, di bambini e di anziani, che le squadre naziste compirono nell’area del comune di Marzabotto e nei territori alle pendici di Monte Sole, la Repubblica ricorda i tanti innocenti uccisi, il dolore atroce dei sopravvissuti, quella ferita all’umanità. Il 29 settembre del 1944 cominciò il barbaro eccidio, e le stragi proseguirono per giorni. Fu un crimine efferato e disumano“. Lo ...

Perché Quando viaggiamo siamo costipati (e come migliorare la regolarità) : Questo articolo è stato pubblicato su HuffPostUsa ed è stato tradotto da Milena Sanfilippo Al mondo esistono due tipologie di persone: c’è chi durante e dopo un volo si sente gonfio e costipato, e poi ci sono i bugiardi!Se fai parte della prima schiera, allora saprai che ogni viaggio cela aspetti meno sfarzosi e instagrammabili. Ci sono anche il malessere, i crampi e l’irregolarità intestinale – ...

La coppa Cobram e gli altri. Quando per vincere serve la sfortuna : C'è chi non attraversa la strada dopo aver visto un gatto nero, chi non passa sotto una scala e chi non veste di viola alla prima a teatro. Se poi si tratta di gioco, sia sfida o scommessa, l'universo dei riti scaramantici è in perenne espansione. Gesti, amuleti e rituali abbondano, tra chi cerca di

Quando le foto con gli orsi polari andavano di moda : Le foto con gli orsi polari, di Joachen RaissLe foto con gli orsi polari, di Joachen RaissLe foto con gli orsi polari, di Joachen RaissLe foto con gli orsi polari, di Joachen RaissLe foto con gli orsi polari, di Joachen RaissLe foto con gli orsi polari, di Joachen RaissLe foto con gli orsi polari, di Joachen RaissLe foto con gli orsi polari, di Joachen RaissLe foto con gli orsi polari, di Joachen RaissLe foto con gli orsi polari, di Joachen ...

Emma Marrone e il tumore/ Elena Santarelli "Quando mio figlio si è ammalato lei..." : Emma Marrone e il tumore, come sta dopo intervento: 'Ora non ho paura'. Elena Santarelli racconta a Italia Sì: 'Quando mio figlio si è ammalato lei...'

Emma Marrone - Elena Santarelli a Italia Sì : "Il suo gesto Quando mio figlio si ammalò di cancro" : "quando mio figlio Giacomo era malato ho chiesto a Emma Marrone di venire in ospedale a cantare per i bambini. Lei mi ha detto subito sì: non ci ha pensato un secondo". Elena Santarelli, ospite di Marco Liorni a Italia Sì, su Raiuno, ha parlato della cantante che è stata operata in questi giorni e c

Verissimo - Fabrizio Moro rivela il suo dramma privato : "Attacchi di panico. Quando è nato mio figlio..." : "Quando è nato il mio primo figlio, Libero, sono passati gli attacchi di panico. È successo dieci anni fa". Fabrizio Moro rivela il suo dramma a Silvia Toffanin durante l'ultima puntata di Verissimo su Canale 5. "Tutta l'attenzione si è spostata su di lui, mi sono concentrato su di lui. È un grande

Mafia : De Gennaro in Antimafia - 'Quando Buscetta tornò da Brasile gli comprammo vestiti' : Palermo, 28 set. (AdnKronos) - Quando il pentito di Mafia Tommaso Buscetta, nell'estate del 1984, tornò in Italia dal Brasile l'allora dirigente della criminalpol Gianni De Gennaro, che si occupava della gestione dei collaboratori, gli fece comprare un vestito perché era "arrivato dal Brasile solo c

Presa debole Quando si afferrano gli oggetti? E’ un segnale di declino del cervello : Una ricerca pubblicata sul Journal of Alzheimer’s Disease ha confermato il legame tra salute del corpo e della mente, dimostrando che la forza della Presa con cui si impugnano gli oggetti potrebbe indicare un possibile declino delle capacità cognitive e di conseguenze aiutare a individuare i deficit di memoria e apprendimento collegati all’avanzare dell’età. I ricercatori della North Dakota State University, negli Stati Uniti, ...

Calendario Lunare Ottobre 2019 : Quando tagliare i capelli - date luna piena - parto - semina - segni zodiacali : Il Calendario lunare riporta le fasi lunari, i transiti lunari nei segni zodiacali e le lune ascendenti e discendenti. La sua importanza viene data proprio dalla correlazione tra le fasi lunari e molti eventi dell’uomo, come il parto, la semina dei campi e il momento in cui tagliare i capelli. In tutto, abbiamo quattro fasi lunari: la fase della luna crescente, la fase della luna piena, la fase della luna calante e la fase della luna nuova. Le ...

Ecco cosa si vede dalla ISS “Quando la tua migliore amica realizza il sogno di una vita : andare nello spazio” : “Questo è ciò che si vede dalla Stazione quando la tua migliore amica realizza il sogno di una vita: andare nello spazio“: il tweet è di Christina H. Koch, astronauta Nasa a bordo della Iss, autrice della straordinaria immagina scattata il 25 settembre dalla Cupola della Stazione spaziale. Il soggetto ritratto – riporta Global Science – è la capsula Soyuz MS-15, immortalata dopo il decollo, mentre è in viaggio verso la ...

“Anche i magistrati devono pagare Quando sbagliano” - dice Antonio Leone : Roma. “Ormai in questa nostra povera patria può accadere di tutto: anche che un magistrato accusi il proprio organo di autogoverno, presieduto dal capo dello stato, di usare ‘metodi mafiosi’ nella gestione delle nomine, dimenticando di aver fatto parte di correnti e associazioni fino all’altr

Fame - una cattiva consigliera Quando si deve prendere decisioni : La Fame, una cattiva consigliera. Gli studi scientifici hanno confermato la diffusa convinzione secondo cui, quando è ora di mangiare, è meglio non passare al supermercato, perché si rischia di riempire il carrello di cibi ipercalorici e poco sani. Ma adesso una nuova ricerca, a cura della Dundee University, in Scozia, pubblicata sull’ultimo numero della rivista Psychonomic Bulletin and Review, aggiunge che, a stomaco ...