Quali sono le mete più sicure per viaggiare

Colesterolo alto - Quali sono le soluzioni per abbassarlo? : Colesterolo alto, le soluzioni per abbassarlo: dieta e cure mediche. Il Colesterolo alto aumenta il rischio di malattie cardiache, infarto e ictus

Eccesso di mercurio nel tonno in scatola : Quali sono i rischi? La parola all’esperto : Sinonimo della poca voglia di cucinare, il tonno in scatola è un alimento estremamente comune sulle tavole degli italiani. Di recente sotto accusa per la presenza troppo elevata di mercurio nella sua carne, il tonno in scatola resta un alimento sicuro, affidabile e valido a livello nutrizionale. Si parte dal tonno fresco, alimento prezioso ricco di proprietà nutritive e principi benefici, per arrivare a quello in scatola. Che fa bene più di ...

Bonus trasporti - rifiuti - alberi : ecco Quali sono le misure previste dal decreto clima Salvare la Terra : le 10 azioni quotidiane : La nuova bozza del dl istituisce una cabina di regia di Palazzo Chigi sui cambiamenti climatici. Spazio anche per rimboschimento ed educazione all’ambiente nelle scuole

Mascara semipermanente : come si applica e Quali sono i risultati : I nuovi Mascara I nuovi Mascara I nuovi Mascara I nuovi Mascara I nuovi Mascara I nuovi Mascara I nuovi Mascara I nuovi Mascara I nuovi Mascara I nuovi Mascara I nuovi Mascara I nuovi Mascara I nuovi Mascara Non c’è alcun dubbio. I Mascara di ultima generazione vantano formule sempre più performanti e sofisticate, tali da regalare alle ciglia volume, spessore, e intensità per sguardi da favola. Alleato per eccellenza di seduzione, ...

Hostess rivela i segreti delle compagnie aeree : ecco Quali sono le cose che “non vengono pulite quasi mai” : Una Hostess ha rivelato in un’intervista a Inside Edition i segreti delle compagnie aeree, confessando le scarse condizioni igieniche che ci sono a bordo degli aerei e dando qualche consiglio ai viaggiatori. Jamila Hardwick, questo il suo nome, ha lavorato per diverse compagnie aeree (non svela quali) e come prima cosa ha detto che né lei Nè i suoi colleghi bevono mai bevande calde quando sono in volo. Il motivo? “La cosa peggiore ...

La lista di farmaci ritirati è una colossale fake news - Aifa fa chiarezza : ecco Quali sono i farmaci a rischio : Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia del ritiro di una serie di farmaci a base di ranitidina da parte di Aifa (Agenzie italiana del farmaco). La notizia, di base, è reale, ma lista di farmaci che circola sui social network è una colossale fake news. Anche su queste pagine avevamo pubblicato il comunicato di Aifa nel quale si annunciava il ritiro per via della presenza di impurezze nitrosamminiche nei medicinali per uso umano (le ...

Quali sono le migliori zone dove dormire in vacanza? I consigli per i vacanzieri : E’ sempre tempo di viaggiare. Tra gli italiani cresce la voglia di vacanze. Si riducono i giorni di permanenza fuori,

Senato - la Lega fa mancare numero legale : Quali sono le commissioni a rischio : In molte commissioni la maggioranza conta su numeri esigui. Nella Affari costituzionali al Senato, ad esempio, su 25 componenti i membri della maggioranza sono 14. E ci sono 11 presidenti leghisti tra Camera e Senato pronti a ostacolare l'attività parlamentare del nascente governo giallorosso

Gli “artigiani della Qualità” sono già pronti : in tv il primo spot sul Natale arriva a settembre : Le feste arrivano in anticipo di tre mesi in tv. Non abbiamo fatto in tempo a salutare l’estate, che ecco le prime pubblicità sul Natale. Sì, avete capito bene: ieri, 24 settembre, Canale 5 ha trasmesso la prima pubblicità a tema natalizio, con l’abete addobbato a festa e le lucette scintillati a fare da contorno e la musichetta di Santa Claus in sottofondo. No, non è stato un errore: il messaggio pubblicitario di una nota marca di ...

Diritti inviolabili dell’uomo e dei bambini : elenco e definizione. Quali sono? : Diritti inviolabili dell’uomo e dei bambini: elenco e definizione. Quali sono? Vi sono Diritti che vanno oltre la mera previsione legislativa, in quanto insiti nella natura stessa dell’uomo come essere libero. Si tratta dei cosiddetti Diritti inviolabili, che costituiscono patrimonio non soltanto dell’uomo adulto, ma anche di tutti i giovani e dei bambini (prescindendo dunque dal compimento della maggiore età). ...

Buscopan - allarme : l'Aifa impone il ritiro - Quali sono i lotti pericolosi e i rischi per la salute : l'Aifa ha disposto il divieto d'uso di una serie di farmaci dopo il ritiro dal mercato di medicine a base di ranitidina disposto la settimana scorsa. Tra questi ci sono alcuni lotti di Buscopan Antiacido. Il divieto è disposto "a scopo precauzionale" in attesa che vengano analizzati. Si tratta dei l

Diritti e doveri maggiorenni : Quali sono - e come si esercitano : Diritti e doveri maggiorenni: quali sono, e come si esercitano Facciamo un sintetico quadro dei Diritti e dei doveri dei figli maggiorenni, ovvero di età pari o superiore ai 18 anni, in base all’attuale assetto normativo in merito. E’ infatti importante sapere quali sono tali Diritti e doveri, al fine della gestione rapporto genitori-figli in modo consapevole ed ottimale. Se ti interessa saperne di più circa la questione ...

Nuove tasse 2020 : Quali sono state istituite e quanto ci costano : Nuove tasse 2020: quali sono state istituite e quanto ci costano Dopo la chiusura del cerchio del nuovo esecutivo, si comincia a discutere sulla nuova legge di bilancio e di prime proposte. Tra i ministri più attivi e al centro dell’attenzione troviamo Valerio Fioramonti. L’inquilino del MIUR ha chiesto un aumento del budget destinato al suo dicastero, finanziato principalmente attraverso una tassa su cibi e bevande ad alto ...