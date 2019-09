Professione «wedding marketing specialist»

Fonte : vanityfair

(Di domenica 29 settembre 2019)e networkingEssere trendy e appassionatiPazienza e gusto del belloTanta empatiaQuello del matrimonio è un business sempre più ricco e più florido e, diciamo la verità, proprio per questo il rischio è quello di ritrovarsi ad avere a che fare con tutta una serie di aspiranti professionisti improvvisati, comeplanner dell’ultimo quarto d’ora che fino a ieri facevano solo i fioristi o tutt’altro. Non solo. Scuole e corsi che insegnano «i mestieri del matrimonio» sono ancora in via di sviluppo e strutturazione e spesso si concentrano poco sul dare quelle essenziali basi die capacità imprenditoriali che tutti i lavoratori autonomi, a maggiori ragione in un settore così particolare, dovrebbero avere. È proprio questa la lacuna di mercato che Ines Pesce, foggiana di 37 anni, nota durante una fiera a tema «destination». È il 2013 e dopo una ...

blogromaislove1 : Destination wedding planner un “Professione”: è la formazione fa la differenza???? - InfoCommercioPA : ??#Bouquet?? D'Antona Fiori #bouquet #sposa #fiori #rose #petali #matrimonio #wedding #colori #rosa #dantonaFiori… -