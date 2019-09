Previsioni Meteo | Ottobre inizia con un’irruzione di aria fredda su gran parte d’Europa

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Il Meteo a Pisa e Provincia La Previsione per Lunedì 30 Settembre 2019 A Pisa e Provincia avremo tempo parzialmente nuvoloso. Da segnalare la possibilità di qualche rovescio lucchesia e sui settori settentrionali della Provincia. I Venti risulteranno di libeccio fin moderati Le Temperature risulteranno stazionarie I Mari risulteranno mossi Rischio Incendio: ...

Meteo - le Previsioni di lunedì 30 settembre : La settimana inizia con il ritorno del bel tempo su quasi tutta l'Italia. lunedì 30 settembre qualche piovasco e nuvolosità permane sull'alta Toscana e sul Triveneto, nubi sparse anche in Campania e sul versante tirrenico al Meridione. Nelle restanti aree del Paese, invece, splende il sole, seppur con qualche sporadica velatura. Temperature in rialzo al Nord e stabili nel Centro e nel Sud con massime tra i 23°c e i 28°C. (LE previsioni) Le ...

Previsioni Meteo Ottobre 2019 : il bollettino dell’Aeronautica Militare per i prossimi giorni : Le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare per oggi, domani, e fino al 5 Ottobre 2019. Oggi al Nord: molto nuvoloso sul Friuli Venezia-Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige, con residui rovesci, in miglioramento ad eccezione delle’estremo settore orientale del Friuli Venezia Giulia dove insisteranno seppur indebolite le precipitazioni fino a fine giornata; sereno o poco nuvoloso sul resto del nord con ...

F1 - GP Russia 2019 : le Previsioni Meteo per la gara. Si correrà quasi certamente sull’asciutto : Il GP di Russia si avvicina, e con esso anche l’apprensione per delle previsioni del tempo, che in questi giorni hanno fatto preoccupare (inutilmente) parecchi team. Chi sperava in una gara da disputarsi sotto la pioggia rimarrà probabilmente deluso: di probabilità che cada acqua sul circuito di Sochi ce ne sono poche, meno di una su cinque, e per di più non ci sarebbe una furia copiosa di Giove Pluvio. La perturbazione temporalesca che ...

Previsioni Meteo 29 settembre : oggi sole e caldo in tutta Italia - martedì arriva il freddo : Le Previsioni meteo per oggi, domenica 29 settembre, annunciano sole temperature miti, fino a 4-5 gradi al di sopra delle medie stagionali. Tempo stabile e soleggiato anche nella giornata di domani, mentre da martedì ci saranno i primi segnali di un peggioramento, con piogge e temporali soprattutto al Nord.Continua a leggere

Previsioni Meteo Piemonte : domani nuvolosità irregolare - qualche schiarita a Torino : A Torino domani, domenica 29 settembre, nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di +25°C, la minima di +15°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta Meteo ...

Meteo - le Previsioni del 29 settembre : L'ultima domenica di settembre sarà caratterizzata da tempo variabile sull'Italia. Nuvole e qualche rovescio potrebbero arrivare al Nord e al Centro, in particolare sulla Liguria, sul Friuli Venezia Giulia, sull'alta Toscana e sul versante tirrenico. Va meglio al Sud e nelle regioni lungo l'Adriatico con cielo sereno o poco nuvoloso. Resteranno stabili le temperature su tutta la penisola con massime tra i 22°C e i 29°C. (LE previsioni) Le ...

Le Previsioni Meteo per Domenica 29 settembre : Tornano le nebbie, attenzione al mattino e dopo il tramonto. Possibili piovaschi sulle Alpi e sulle regioni tirreniche

Previsioni Meteo Ottobre 2019 : dove pioverà e dove farà più freddo secondo i dati stagionali [MAPPE] : Sul finire del mese, sono arrivati gli ultimissimi dati dei maggiori centri di calcolo, dati termici e barici riferiti alla superficie oceanica e alle sezioni medio-alte dell’atmosfera, utili per tracciare le linee guida del prossimo mese, quello di Ottobre 2019. Si tratta di dati grossolani, non certo validi per una evoluzione dettagliata del tempo, tuttavia indicativi di quella che potrebbe essere la circolazione di massima sintetizzata ...

F1 - Previsioni Meteo qualifiche GP Russia 2019 : elevato il rischio di pioggia : A dispetto di quanto previsto ad inizio settimana, le qualifiche del GP di Russia di F1 potrebbero non essere sull’asciutto: le Previsioni meteo su Sochi danno infatti probabilità molto alte di precipitazioni per l’orario dell’inizio dell’attacco alla pole position. La temperatura sarà attorno ai 20°C, mentre sarà da tenere d’occhio il vento, che spirerà attorno agli 11 km/h, e potrebbe creare qualche problema. ...

Previsioni Meteo 28 settembre : caldo al Sud - qualche temporale al Nord : Le Previsioni meteo di oggi sabato 28 settembre annunciano che sarà un’altra giornata dal carattere estivo soprattutto al Sud, dove si registreranno temperature piuttosto elevate. Il weekend sarà minacciato solo da qualche isolato temporale che colpirà in particolare alcune regioni del Nord-Italia.Continua a leggere

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Il Meteo a Pisa e Provincia La Previsione per Sabato 28 Settembre 2019 A Pisa e Provincia avremo tempo poco o parzialmente nuvoloso, qualche isolato piovasco sarà possibile nel nord della Provincia I Venti risulteranno deboli occidentali Le Temperature risulteranno stazionarie I Mari risulteranno poco mossi Rischio Incendio: l’indice FWI (Fire Weather ...

F1 - GP Russia 2019 : Previsioni Meteo nemiche della Ferrari? La pioggia favorirebbe Hamilton in qualifica : La Ferrari esce ruggendo ancora una volta dalle prove libere del venerdì del GP di Russia 2019 di F1 in corso di svolgimento sul tracciato di Sochi. Dopo aver trovato il miglior tempo in mattinata con Charles Leclerc, anche la sessione del pomeriggio ha mostrato una SF90 davvero ritrovata, in grado di esprimersi al meglio ormai anche su tratti non adatti alle sue caratteristiche e dove fino a Budapest aveva sempre trovato grosse difficoltà. Il ...

Previsioni Meteo : ciclone Lorenzo cambia i piani - in arrivo ondata di FREDDO e maltempo : Il mese di settembre ormai volge alla sua conclusione senza particolari scossoni dal punto di vista meteorologico: l'alta pressione continua e continuerà a portare bel tempo e clima più caldo del...