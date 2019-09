Potente terremoto 6.8 scuote il Cile

Gli edifici di Santiago, capitale del, hanno ondeggiato quando una forte scossa diha colpito la costa del Paese sudamericano. Non vi sono immediate notizie di morti,feriti o danni La scossa di intensità 6.8 è stata registrata al largo della costene, comunica il centro geoligico degli Usa. Inizialmente era stata registrata come una scossa del 7.2. L'epicentro è stato individuato a circa 66 km dalla città costiera di Constitucion, a una profondità di 16.5 km.(Di domenica 29 settembre 2019)