Pomeriggio 5 | Angela Cavagna denuncia Barbara D’Urso e l’ex marito Orlando Portento

Angela Cavagna : "Denuncio il mio ex marito Orlando Portento e Pomeriggio Cinque" : Attraverso un post pubblicato su Facebook, Angela Cavagna ha annunciato l'intenzione di querelare l'ex marito Orlando Portento e i responsabili di Pomeriggio Cinque per aver diffuso nella puntata di giovedì scorso "numerose informazioni non veritiere e diffamatorie". Ecco cosa ha scritto l'ex infermiera di 'Striscia La Notizia' tra gli anni Ottanta e NovantaBuongiorno cari, vi comunico che dopo quanto accaduto in queste ultime settimane e ...

Pomeriggio 5 - Orlando Portento sulla ex moglie Angela Cavagna : “Sta col cul* a mollo - è grassa. E’ una stron**”. E Barbara D’Urso si arrabbia : Orlando Portento, il “creatore” del Ticcheballacche, è stato ospite nel salotto di Pomeriggio 5. E la conversazione con la conduttrice e gli ospiti in studio non si è svolta proprio in modo tranquillo. Barbara D’Urso lo ha accolto in studio spiegando i motivi della sua presenza: stando alle dichiarazioni di Orlando, la ex moglie Angela Cavagna gli avrebbe tolto tutto e lui sarebbe costretto a vivere con poche centinaia di euro. ...

