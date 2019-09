Piogge monsoniche in India | situazione critica al centro nord | decine di morti

Piogge monsoniche in India : scuole chiuse e traffico in tilt a Mumbai : Forti Piogge monsoniche si stanno riversando su Mumbai da lunedì notte: oggi le scuole sono chiuse, il traffico è nel caos e i treni registrano ritardi di ore. Secondo il servizio meteorologico nazionale le precipitazioni proseguiranno per tutta la giornata di oggi e domani: la quantità di pioggia caduta su Mumbai e sull’area circostante negli ultimi 3 mesi ha già superato sia la media stagionale sia quella annuale. L'articolo Piogge ...

Piogge monsoniche in Pakistan : almeno 225 morti dal 1° luglio : A causa delle Piogge monsoniche che hanno colpito il Pakistan, dal primo luglio a oggi almeno 225 persone hanno perso la vita e 166 sono rimaste ferite: lo ha reso noto l’autorità nazionale della gestione dei disastri del Paese asiatico. Tra le vittime anche 80 bambini. La provincia più colpita è quella di Sindh con 60 vittime. almeno 270 abitazioni sono state distrutte, mentre 399 sono rimaste danneggiate. L'articolo Piogge monsoniche in ...

Piogge monsoniche in India : a luglio e agosto le precipitazioni più intense degli ultimi 5 anni : Il Dipartimento Meteorologico Indiano ha reso noto che nei primi 18 giorni di agosto le Piogge monsoniche hanno riversato sul Paese la maggiore quantità di acqua mai caduta nello stesso mese dal 2014. Secondo le rilevazioni delle 3500 stazioni di controllo dell’IMD gli episodi di “Piogge intense” (quelle in cui in 24 ore si registrano da 115 a 204 mm di pioggia) e “molto intense” (oltre 205mm in 24 ore) sono stati ...

Piogge monsoniche in India : 38 morti - allarme a New Delhi : Le Piogge monsoniche hanno provocato 38 morti nel Nord dell’India. A New Delhi è scattato l’allarme e migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. Le autorità hanno confermato che 25 persone hanno perso la vita nello stato di Himachal Pradesh, dove si sono registrate frane e crolli. L'articolo Piogge monsoniche in India: 38 morti, allarme a New Delhi sembra essere il primo su Meteo Web.

India in ginocchio per le Piogge monsoniche [GALLERY] : Le piogge monsoniche stanno colpendo da settimane l’India, provocando vittime e danni ingenti. Per le operazioni di ricerca e soccorso è stato dispiegato l’esercito, la marina e l’aviazione. L'articolo India in ginocchio per le piogge monsoniche [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Piogge monsoniche - disastrosa frana in Myanmar : il bilancio della frana sale a 65 morti : Almeno 65 persone hanno perso la vita a causa di una frana provocata dalle Piogge monsoniche in Myanmar: il bilancio delle vittime è stato aggiornato dalle Nazioni Unite in una nota emessa nelle scorse ore. Il 9 agosto uno smottamento sul fianco del monte Ma-Lat ha letteralmente investito una zona abitata, travolgendo residenti e veicoli a Paung. Quest’anno il Myanmar è stato particolarmente colpito dalla stagione monsonica. L'articolo ...

Piogge monsoniche in India : alluvioni nel sud - almeno 209 morti : Piogge monsoniche e alluvioni in India: particolarmente colpite varie zone dello Stato meridionale del Kerala, mentre il bilancio delle vittime è arrivato ad almeno 209 morti. Le autorità hanno avvisato gli abitanti del Kerala che Piogge forti o estremamente forti cadranno nelle prossime 24-48 ore in alcune regioni. In 4 Stati (Kerala, Karnataka, Maharashtra e Gujarat), le Piogge monsoniche hanno già costretto più di 1,2 milioni di persone ad ...

Piogge monsoniche in Pakistan : il bilancio sale a 161 morti e 137 feriti : Il bilancio delle vittime delle Piogge monsoniche in Pakistan nella stagione in corso (dal 1° luglio) è salito ad almeno 161 morti e 137 feriti, secondo quanto reso noto dall’Autorità nazionale per la gestione dei disastri. Le intense precipitazioni hanno danneggiato parzialmente o completamente distrutto almeno 320 case e 53 negozi, 34 tra strade e binari, e 14 ponti. L'articolo Piogge monsoniche in Pakistan: il bilancio sale a 161 morti ...

Piogge monsoniche in India : le vittime degli allagamenti salgono a oltre 200 : Il bilancio delle Piogge monsoniche in India è salito a 202 morti, mentre le precipitazioni non cessano nelle regioni meridionali e occidentali. Circa 1,2 milioni di persone sono state trasferite in accampamenti in via precauzionale. Lo Stato del Kerala ha registrato 88 morti e 40 feriti, secondo la polizia locale. Altre 48 persone hanno perso la vita nel vicino Karnataka, dove altre 16 sono disperse, mentre in Gujarat e Maharashtra i morti sono ...

Piogge monsoniche in Pakistan : 39 morti in 3 giorni : E’ salito ad almeno 39 il bilancio delle vittime provocate dalle Piogge monsoniche in Pakistan negli ultimi 3 giorni. I danni maggiori si registrano nella provincia di Sindh, soprattutto nel capoluogo Karachi, la maggiore città del Paese. Vittime e danni anche nelle province di Khyber Pakhtunkhwa e Punjab. L'articolo Piogge monsoniche in Pakistan: 39 morti in 3 giorni sembra essere il primo su Meteo Web.

Piogge monsoniche in Myanmar : 80mila sfollati - 59 morti per frana : In Myanmar si è aggravato a 59 il numero di vittime provocate dalla frana innescata dalle Piogge monsoniche nell’est del Paese (si è abbattuta venerdì sul villaggio di Ye Pyar Kone): lo hanno reso noto i vigili del fuoco. Secondo l’ufficio Onu per il coordinamento degli affari umanitari, sono attualmente oltre 80mila le persone ospitate in centri per gli evacuati in tutto il Paese a causa delle alluvioni. L'articolo Piogge monsoniche ...

In India più di 150 persone sono morte per le frane e le inondazioni causate dalle Piogge monsoniche : Almeno 152 persone sono morte in India a causa delle frane e delle inondazioni provocate dalle piogge monsoniche; in particolare sono stati colpiti gli stati occidentali del Kerala (60 morti), del Karnataka (30), del Maharashtra (40) e del Gujarat (22), tutti affacciati

India - 140 morti per Piogge monsoniche : 10.50 Oltre 140 persone sono morte e centinaia sono rimaste senza casa a causa delle piogge torrenziali che stanno devastando il Sud e l'Ovest dell'India. Lo riferiscono le autorità degli stati più colpiti, tra i quali il Kerala. A giugno nel continente è iniziata la stagione dei monsoni che durerà fino a settembre.

Piogge monsoniche in India : oltre 140 morti - numerose vittime in Kerala : Le Piogge monsoniche in India occidentale hanno provocato oltre 140 morti: lo hanno reso noto le autorità locali. Centinaia di migliaia di persone sono state costrette a lasciare le loro case. Circa metà delle vittime si sono registrate nello stato sudoccidentale del Kerala. L’India viene duramente colpita dalle Piogge monsoniche tra giugno e settembre: sono precipitazioni fondamentali per l’agricoltura ma provocano anche, purtroppo, ...