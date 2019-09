Pernigotti | sfuma l' accordo fra proprietà turca e Spes | in bilico il futuro dell' azienda

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 29 settembre 2019) Salta la trattativa per il salvataggio, l'di Novi Ligure (Alessandria) chiusa dallo scorso novembre. A pochi giorni dalla scadenza fissata per la firma del contratto, prevista per il prossimo 30 settembre, il gruppo turco Toksoz proprietarioo storico marchio dolciario ha fatto sapere alla cooperativa torinesedi voler recedere dal preliminare stipulato ai primi di agosto, che avrebbe dovuto rilanciare la produzione del settore cioccolato-torroneo stabilimento. La notizia, accolta come una "doccia fredda" dalla, arriva a poche ore dalla rottura di un'altra trattativa, quella tra lo stesso Gruppo Toksos e l'imprenditore Giordano Emendatori per l'acquisizione da parte di quest'ultimo del comparto gelati, sempre a marchio. A rischio dunque l'intero piano di salvataggioa fabbrica annunciato a inizio estate dall'ex ministroo ...