Perché quando viaggiamo siamo costipati e come migliorare la regolarità

Perché Maggie Civantos ha lasciato Vis a Vis e quando Macarena tornerà in scena : Dalla terza stagione è sparita al secondo episodio, quando il suo personaggio è entrato in coma dopo essere stato stritolato in una lavatrice, ma Maggie Civantos ha lasciato Vis a Vis in modo non definitivo, per farvi ritorno nella quarta stagione in arrivo su Netflix il 25 settembre. All'epoca della messa in onda su Fox nel 2018, la sparizione del personaggio di Macarena Ferreiro spiazzò il pubblico della serie: la ragazza di buona famiglia ...

Ora solare - quando e Perché cambia l’orario : potrebbe essere l’ultima volta in Italia : Domenica 27 ottobre torna l'ora solare: le lancette saranno spostate un'ora indietro dalle 3 alle 2 del mattino, le giornate si accorceranno ma si dormirà un'ora in più fino all'ultimo weekend di marzo 2020, quando tornerà l'ora legale. Ma questa potrebbe essere l'ultima volta, dopo le nuove direttive dell'Unione europa che ha lasciato ai paesi membri la possibilità di decidere se abolire o mano il passaggio dall'ora solare a quella legale e ...

Andie MacDowell : «Quando chiedevo “mamma - Perché bevi”?» : Andie MacDowellAndie MacDowellAndie MacDowellAndie MacDowellAndie MacDowell è cresciuta in fretta. La star di Quattro matrimoni e un funerale ha rivelato di essere stata bambina per pochissimo tempo: si è sempre dovuta prendere cura della madre, Paula Johnson, dipendente dall’alcol. Con lei l’attrice, 61 anni oggi, ha però sempre avuto un ottimo rapporto. «Mi sono sempre sentita amata», ha fatto sapere al Guardian, ricordando di ...

Equinozio 2019 : quando inizia l’Autunno? Perché non è oggi 21 Settembre? Tante curiosità - miti e leggende : NonosTante quel che si ritiene comunemente, le stagioni astronomiche non iniziano sempre il giorno 21 (che sia settembre, dicembre, marzo e giugno), ed infatti l’Equinozio, il primo giorno d’autunno, quest’anno cade il 23 settembre, alle 07:50 UTC, 09:50 ora italiana. Generalmente l’Equinozio di autunno si verifica tra il 21 e il 24 settembre, sempre in orari diversi. La variazione del momento in cui avviene è causato ...

Premio dipendenti Ferrero : 2000 € in busta paga - quando e Perché spetta : Premio dipendenti Ferrero: 2000 € in busta paga, quando e perché spetta A ottobre 2019 i dipendenti dell’azienda Ferrero si troveranno una busta paga un po’ più gonfia rispetto al solito. In media, l’importo supplementare si aggira attorno ai 2.000 euro lordi, sebbene l’importo effettivo vari in base agli stabilimenti. Questo è quanto stato comunicato dall’azienda dopo l’accordo con le organizzazione sindacali nazionali e territoriali di ...

Perché Abu Bakr al Baghdadi si fa sentire più ora di quando aveva un Califfato : Roma. Il capo dello Stato islamico, Abu Bakr al Baghdadi, ha diffuso un messaggio audio a soli cinque mesi dalla sua ultima apparizione – in video. E’ come se in questo momento di crisi del gruppo volesse farsi sentire di più e da poco sappiamo che questa è una richiesta molto diffusa tra i suoi sot

Amanti si danno appuntamento in una isolata casa di campagna - ma quando si appartano lui finisce in ospedale Perché azzannato dal cane di lei : Non avrebbe mai pensato che una giornata che si prospettava molto piacevole potesse finire in dramma. Un uomo ha deciso di vivere una giornata d’amore con la sua amante. La donna ha invitato l’uomo nella sua casa isolata in campagna dove nessuno gli avrebbe visti e potevano finalmente passare una giornata insieme. Ma i due non avevano fatto i conti con il cane di lei. Mentre i due si appartavano il cane, probabilmente geloso per la ...

Modello 730 integrativo 2019 : Perché - come e quando presentarlo : come e perché si presenta il Modello 730 integrativo 2019. Il termine per trasmettere al Fisco la nostra Dichiarazione dei redditi in formato 730 è scaduto. Ciò non toglie che il contribuente possa essersi accorto tardi di aver commesso errori o inesattezze o ancora piccole omissioni. Cosa fare? Diciamo subito che si possono correggere eventuali errori o dimenticanze rispetto a quanto precedentemente dichiarato in Dichiarazione dei redditi, ed è ...

Vive per anni per strada Perché ha perso la memoria - quando la riacquista ricorda una cosa incredibile : Una donna di 48 anni, Alice Perley, ha vissuto per tanti anni per strada, a Nashville, nel Tennessee, perché, avendo perso la memoria, non era in grado di ricordare più nulla della sua famiglia né di se stessa. Dopo diversi anni, piano piano la memoria è iniziata a riaffiorare e ha ricordato che tanti anni prima aveva investito delle azioni a Wall Street. E così si è recata presso la banca d’affari A.G. Edwards and Sons, e per fortuna, si è ...

Nadia Toffa - quando lasciò il fidanzato Perché non le stava vicino durante le chemio : Un giorno, su Instragram, Nadia Toffa si sfogò, raccontando della fine del rapporto con il suo fidanzato. Accadde nel mese di Aprile: il rapporto tra Nadia Toffa e il fidanzato si interruppe in quel momento. Nadia si sfogò su Instagram. Per lei era come se il suo uomo non le stesse abbastanza accanto, soprattutto nei momenti più duri, ovvero quando si sottoponeva alle terapie. Nadia Toffa scrisse: «Buongiorno amici miei, tempo fa vi avevo ...

Mutui - tassi ai minimi. Perché scegliere il «fisso» e quando conviene la surroga : Il costo dei prestiti per l’acquisto della casa mai così basso. E salgono anche le richieste di surroga. Variabile sotto lo 0,9% (ma conviene il finanziamento a tasso fisso). Nuovo massimo per l’ importo medio richiesto:137 mila euro

Grand Tour non va in onda - Perché?/ Al suo posto speciale TG1 - ecco quando torna : Grand Tour con Lorella Cuccarini non va in onda: il programma di Rai1 darà spazio allo speciale del TG dedicato alla crisi politica, ecco quando torna.

Dormire bene - Perché è difficile quando fa troppo caldo : La «giusta» temperatura è uno dei requisiti indispensabili per Dormire bene. Lo abbiamo sperimentato tutti, in questi giorni afosi: il calore eccessivo spesso rende difficile addormentarsi e, comunque, riuscire a riposare abbastanza bene da sentirsi pronti ad affrontare con grinta il giorno successivo. Dall’altra parte, anche chi ha lasciato (o dimenticato) l’aria condizionata accesa per Dormire meglio, non avrà ...

Perché e quando il tribunale del riesame concede la scarcerazione : La carcerazione è sempre l'ultima scelta del giudice, l'estrema ratio, quando non ci sono altre soluzioni. Esistono, infatti, diverse misure alternative alla detenzione da usare prima e dopo che sia stata comminata la pena: dagli arresti domiciliari, disposti nel caso di Annamaria Franzoni, dopo che aveva scontato parte della pena, all'obbligo di dimora, cui fu sottoposto in attesa di processo, Antonio Logli, all'affidamento in prova ai servizi ...