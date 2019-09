PEPPINO DI CAPRI ' Ho superato la morte di mia moglie Giuliana con' | Domenica in

PEPPINO Di Capri affranto per la scomparsa della moglie : Non sei mai preparato : Peppino Di Capri è annichilito dal dolore provato per la morte della donna che gli ha fatto da compagna per 41 anni di vita. Il cantautore nato a Capri ha segnato la sua partecipazione a ben 15 edizioni del Festival di Sanremo e in un'intervista concessa a Il Corriere della sera ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo grave lutto. L'artista non ha nascosto di aver seguito i funerali della moglie Giuliana solo da lontano: "Già quando morì mia ...

Miss Italia 2019 : Carlucci - Isoardi e Balivo in giuria - PEPPINO Di Capri - Benji e Fede - Simona Molinari ospiti (Anteprima Blogo) : Si avvicina l'appuntamento con Miss Italia, in onda su Rai1 in diretta da Jesolo venerdì 6 settembre. Dopo avervi annunciato il ritorno sulla tv pubblica e il nome del conduttore, ossia Alessandro Greco, Blogo è in grado di anticipare in esclusiva alcuni dettagli della 80esima edizione del concorso di bellezza. Miss Italia 2019 su Rai1: ecco il promo (Video) Il promo che lancia la serata del 6 ...

?Morto Bebé Falconieri - fu il batterista di PEPPINO Di Capri : È morto ieri sera a Capri, all'età di 85 anni, Ettore 'Bebè' Falconieri, un pezzo della storia della musica italiana e napoletana, amico tra i più cari di...