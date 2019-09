Pensioni in LdB | Salvini sulle modifiche alla Quota 100 | ' Non escono dal Parlamento'

Pensioni flessibili e LdB2020 - il Premier : 'Confermiamo quota 100' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 28 settembre 2019 vedono concretizzarsi importanti dichiarazioni di conferma da parte del nuovo governo giallo-rosso rispetto alla prosecuzione della quota 100 e del reddito di cittadinanza, oltre che all'alleggerimento della pressione fiscale sugli stipendi e sugli assegni previdenziali. Il Premier Conte su quota 100: 'Sono misure di protezione sociale' Nella giornata di ieri è arrivata una nuova conferma ...

Pensioni - tasse - contratti e LdB2020 - Furlan (Cisl) : 'Aspettiamo risposte precise' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 26 settembre 2019 vedono arrivare nuove richieste dalle parti sociali. In particolare, dalla Cisl si attendono delle conferme rispetto alle intenzioni già manifestate dal governo attraverso il testo della prossima legge di bilancio 2020. Mentre i comitati dei lavoratori esodati chiedono di essere ricevuti dal governo per discutere la delicata situazione delle 6mila persone ancora in attesa di una ...

Pensioni Q100 e LdB2020 - Damiano (PD) : 'Non possiamo prendere i cittadini in ostaggio' : Nelle ultime ore sono arrivate nuove importanti dichiarazioni in merito alle Pensioni anticipate tramite quota 100 ed alla necessità di garantire la prosecuzione della sperimentazione. In gioco ci sono i lavoratori che matureranno i requisiti di legge negli anni 2020 e 2021, raggiungendo così la soglia dei 62 anni di età e contemporaneamente dei 38 anni di contribuzione presso l'Istituto pubblico di previdenza. Per queste persone nelle scorse ...

Pensioni in LdB2020 - Armiliato (CODS) su Quota 100 rosa e OD : 'Valorizzare lavoro di cura' : Le lavoratrici tornano a chiedere maggiore flessibilità in accesso alla pensione attraverso le parole di Orietta Armiliato, amministratrice del Comitato Opzione Donna Social. All'interno di un post pubblicato ieri sera nella bacheca del gruppo la fondatrice ha infatti ribadito la necessità di dare seguito alle rivendicazioni delle donne attraverso la proroga delle Pensioni anticipate tramite l'opzione donna e l'istituzione di una nuova Quota 100 ...

Pensioni e LdB 2020 - Landini (Cgil) sulla manovra del 2011 : 'Va cambiata' : Prosegue il pressing dei sindacati sulla rigidità degli attuali requisiti di pensionamento ed in particolare rispetto alle regole introdotte dalla legge Fornero. Un dispositivo di legge che è stato oggetto di numerose modifiche e di interventi nel corso degli ultimi anni, ma che continua a condizionare pesantemente le possibilità di accesso all'Inps disponibili in favore dei lavoratori. Landini (Cgil): 'La revisione della Fornero va fatta' A ...

Pensioni e LdB2020 : attesa la Nadef il 27 settembre per Quota 100 - opzione donna e APE : Dopo l'incontro di ieri tra governo e sindacati gli occhi dei lavoratori puntano verso la presentazione della manovra di fine anno. La legge di bilancio rappresenterà infatti il banco di prova degli intenti di riforma del settore previdenziale e del welfare da parte del nuovo esecutivo giallo-rosso. Ieri il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha ribadito alle parti sociali l'intenzione di confermare sia le Pensioni anticipate tramite Quota ...

Riforma Pensioni e LdB2020 : proposti riscatto laurea 'light' e conferma Quota 100 : La prossima legge di bilancio potrebbe prevedere un ulteriore ampliamento di chi può riscattare gli anni di studi universitari in via agevolata. Sono queste le ultime indiscrezioni in arrivo dal governo per il comparto previdenziale, dopo l'inizio delle discussioni ufficiali della nuova finanziaria. Il conto alla rovescia per la presentazione della Nadef (la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza) è ormai partito, visto che la ...

Pensioni e LdB 2020 - si pensa a Quota 102 con 63-64 anni di età e 38-39 di versamenti : La Quota 100 sembra destinata a restare al centro del dibattito sulla tenuta dei conti pubblici e sull'impostazione della prossima legge di bilancio 2020. Nelle ultime ore sono infatti emerse nuove indiscrezioni di stampa riguardo ad un possibile incremento dei requisiti di accesso, con ritocchi che potrebbero significare maggiore rigidità tanto dal punto di vista dell'età anagrafica da maturare quanto per l'anzianità contributiva. A ...

Pensioni e LdB2020 : tandem tra quota 100 e l'APE - riparte l'opzione donna : Dopo diverse settimane di incertezza parte il governo Conte bis, un passaggio fondamentale per il prossimo riordino del sistema previdenziale pubblico. Dai tavoli tecnici che si sono tenuti gli scorsi giorni sono emerse diverse ipotesi di riforma, che adesso dovranno confrontarsi sia con le poste economiche, sia con la burocrazia del sistema legislativo. D'altra parte, i tempi per i primi interventi risultano stretti se si considera che siamo ...

Pensioni anticipate opzione donna in LdB2020 : verso proroga con il Conte Bis : Dopo lo scioglimento della riserva da parte di Giuseppe Conte per la formazione del nuovo governo giallo - rosso cominciano ad emergere nuovi dettagli anche in merito al programma che sarà attuato a partire dalle prossime settimane. In tal senso, la stampa specializzata ha fornito importanti dettagli rispetto a quali siano i propositi dell'esecutivo formato da 5S e PD per il comparto previdenziale ed il welfare. Infatti, se fino a ieri appariva ...

Pensioni : quota 100 sempre più incerta con la LdB2020 : Diventa sempre più probabile un ripensamento delle nuove Pensioni anticipate tramite quota 100 all'interno della legge di bilancio 2020. Una prospettiva che potrebbe addirittura sfociare in una completa abolizione della misura, in favore del potenziamento di altre opzioni considerate più sostenibili economicamente e più inclusive dal punto di vista del disagio sociale. Nella giornata di ieri si sono infatti moltiplicati ulteriormente gli appelli ...

Pensioni flessibili e LdB 2020 : attesa per il programma su quota 100 e le altre misure : Con l'accordo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico per la formazione di un nuovo governo sembra finalmente sbloccarsi la situazione di stallo istituzionale. Un passaggio obbligato per la redazione della legge di bilancio 2020 e indirettamente anche per lo sblocco di nuovi provvedimenti di flessibilizzazione del comparto previdenziale. Il nuovo esecutivo attende ora la propria formalizzazione attraverso l'assegnazione dei ministeri, ma ...

Pensioni e LdB2020 : verso stop a quota 100 per rafforzare APE social e Q41 : Dalle ultime indiscrezioni di stampa emergono importanti aggiornamenti in merito alla flessibilità previdenziale e al possibile accordo sulla questione per l'avvio di un nuovo governo giallo - rosso. Le discussioni delle ultime ore tra le due formazioni hanno infatti toccato l'agenda economica e gli interventi necessari all'interno della prossima legge di bilancio 2020. È inevitabile che le Pensioni anticipate ed il reddito di cittadinanza ...

Pensioni anticipate e LdB2020 - restano dubbi sull'APE sociale con la crisi di governo : La situazione di stallo politico continua a caratterizzare il mese di agosto e con esso anche le prospettive di prosecuzione dei meccanismi di pensionamento anticipato in scadenza entro il termine del 2019. Infatti, oltre allo scivolo dell'opzione donna, anche l'anticipo sociale e quello volontario (conosciuti comunemente con il termine APE) sono in attesa di un'eventuale proroga. Si tratta di due misure che risultano importanti nel contesto del ...