Pd | Delrio | “Prima del matrimonio con M5s serve un periodo di convivenza | senza fretta”

Fonte : fanpage

(Di domenica 29 settembre 2019) Il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano, parla di una possibile alleanza tra i dem e il Movimento 5 Stelle alle elezioni politiche: "Io sono convinto che prima delci sia undi. È molto importante perché la cosa diventi stabile e solida che ognuno di noi non rinunci a quello che è".

