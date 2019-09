Pattinaggio di figura | Nebelhorn Trophy 2019 | Laurence Fournier Beaudry-Nikolaj Sorensen

Fonte : oasport

(Di domenica 29 settembre 2019) L’Eislaufzentrum di Oberstdorf (Germania) è stato teatro questa settimana del Neblhorn, storica competizione internazionale diartistico inserita, dalla stagione 2014-2015, nel circuito di seconda fascia ISU Challenger Series. Malgrado parecchie defezioni di rilievo non sono mancate sorprese e spunti d’interesse, soprattutto nella specialità della danza, dove i canadesi, già in auge al Lombardia, hanno conquistato agilmente il gradino più alto del podio. I danzatori allenati dal magico trio Dubreuil/Lauzon/Haguenauer sono risultati i migliori in entrambi i segmenti registrando punteggi molto importanti, nello specifico 81.16 nella rhythm dance e 119.84 nel libero, raggiungendo l’importante soglia dei 200 punti (201.00) nel totale. Un risultato importante per la coppia canadese, intenzionata a ...

teschiosauro : RT @nemodormiat: PATTINAGGIO DI FIGURA ? Una guida completa per imparare ad amare (e odiare) questo meraviglioso sport (thread) https://t.c… - TooMuchNiki : RT @nemodormiat: PATTINAGGIO DI FIGURA ? Una guida completa per imparare ad amare (e odiare) questo meraviglioso sport (thread) https://t.c… - 94Angy : RT @nemodormiat: PATTINAGGIO DI FIGURA ? Una guida completa per imparare ad amare (e odiare) questo meraviglioso sport (thread) https://t.c… -