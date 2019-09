Pallanuoto | Euro Cup 2019-2020 | sconfitta indolore per l’Ortigia con il Miskolc

Pallanuoto - Ortigia da favola! Mediterrani annichilito : siracusani ai quarti di Euro Cup! : Una partita da sogno: l’Ortigia domina la sfida contro gli iberici del Mediterrani, valida per il secondo turno di qualificazione dell’Euro Cup di Pallanuoto, vince per 12-7 (ma a fine terzo quarto lo score era di 11-3) e stacca il biglietto per i quarti di finale, dove attende una delle quattro squadre sconfitte nel terzo turno preliminare di Champions, tra le quali il Brescia. Se ieri era stata la cinquina di Gallo ad essere ...

Pallanuoto - qualificazioni Euro Cup 2019-2020 : Solaris-Ortigia 10-12. Valentino Gallo trascina i siracusani con una cinquina : Serve una cinquina di Valentino Gallo all’Ortigia per vincere la prima gara del secondo turno di qualificazione dell’Euro Cup di Pallanuoto: i siciliani si impongono a Sibenik, in Croazia, per 10-12 contro i padroni di casa del Solaris e domani sfideranno gli iberici del Mediterrani in quella che probabilmente sarà la sfida decisiva per il passaggio ai quarti. Botta e risposta nei primi due quarti tra le due formazioni ed a metà gara ...

Pallanuoto - qualificazioni Champions League 2019-2020 : Sintez Kazan-Brescia 10-7. I lombardi retrocedono in Euro Cup : Retrocede ai quarti di finale di Euro Cup il Brescia, sconfitto per 10-7 in casa dei russi del Sintez Kazan nella gara di ritorno del terzo turno di qualificazione della Champions League di Pallanuoto: i lombardi non riescono a difendere il 13-12 dell’andata ed ora saranno costretti a giocare la seconda competizione continentale per squadre di club. Il Brescia deve mantenere il 13-12 e passa in vantaggio, ma i russi tra fine primo quarto ...

Pallanuoto - Euro Cup 2019-2020 : sorteggiati i gironi - impegni difficili per l’Ortigia : Sono stati sorteggiati nel pomeriggio i gironi per quanto riguarda la seconda competizione per club nel Vecchio Continente di Pallanuoto maschile: l’Euro Cup. Presente una sola squadra italiana che ha superato il preliminare: l’Ortigia. Impegno durissimo per i siciliani, inseriti nel Gruppo E: appuntamento a Sibenik, in Croazia, dove se la vedranno con il Miskolc, il Mediterrani ed i padroni di casa del Solaris. Gare in programma dal ...

Pallanuoto - qualificazioni Euro Cup 2019-2020 : Ortigia-Apoel Larnaca 25-3. I siracusani passano al secondo turno! : La vittoria del Montpellier sul Partizan aveva spianato la strada in mattinata all’Ortigia nel primo turno di qualificazione dell’Euro Cup di Pallanuoto: ai siciliani bastava non perdere contro i modesti ciprioti dell’Apoel Larnaca, ed i siracusani hanno dominato in lungo ed in largo, vincendo per 25-3. Il primo quarto basta ed avanza per indirizzare la sfida: 6-1 e qualificazione ormai in cassaforte. Il resto del match è un ...

Pallanuoto - qualificazioni Euro Cup 2019-2020 : Posillipo-Noisy Le Sec 7-13. Campani eliminati : Dopo la vittoria di venerdì contro i maltesi del Valletta, e la sconfitta di sabato contro i magiari del Miskolc nella terza ed ultima giornata del primo turno di qualificazione del’Euro Cup di Pallanuoto serviva una vittoria al Posillipo per superare le eliminatorie: i Campani invece soccombono per 7-13 contro i francesi del Noisy Le Sec e vedono terminare anzitempo il cammino continentale. Anche nella gara odierna dura 16 minuti la ...