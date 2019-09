Pallamano | Qualificazioni Europei femminili 2020 | Italia massacrata dall’Ungheria | le

Pallamano - Qualificazioni Europei 2020 : Italia travolta dal Montenegro nella prima giornata : Inizia nel peggiore dei modi l’avventura della Nazionale Italia na di Pallamano femminile nel cammino di qualificazione agli Europei 2020 , con la Selezione del Bel Paese che viene travolta dal Montenegro , nella prima giornata del gruppo 2, col punteggio di 41-17. A Pljevlja sono le padrone di casa a partire forte, aprendo il match con un parziale di 4-0 in appena 4′ grazie a numerosi attacchi in prima fase, mentre le azzurre trovano ...

Pallamano femminile - Qualificazioni Europei 2020 : le convocate per l’Italia per il match contro il Montenegro : Domani, mercoledì 25 settembre (ore 18.00), la Nazionale italiana di Pallamano femminile inizierà il percorso delle Qualificazioni agli Europei 2020, la cui fase finale si terrà in Norvegia e in Danimarca, affrontando a Pljevlja le padrone di casa del Montenegro, nel primo match valido per il Gruppo 2. Azzurre che se la vedranno poi il 29 settembre a Lignano Sabbiadoro contro l’Ungheria alle ore 17.00, considerando l’altra sfida più ...