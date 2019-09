Oroscopo Vergine | ottobre | buon momento per la salute

Oroscopo 15 ottobre : Leone attento - Vergine collaborativa : La giornata di martedì 15 ottobre sarà un periodo di incertezze per i nativi del segno del Cancro: verrà posto dinanzi a delle scelte che saranno importanti in futuro. Sul fronte lavorativo, i migliori di questa giornata saranno i nati del segno della Vergine e dello Scorpione, con molte collaborazioni vincenti e guadagni in arrivo. Il Sagittario e l'Acquario potrebbero dimostrarsi piuttosto schivi perché bisognosi dei loro spazi. A seguire, le ...

L'Oroscopo di domani 30 settembre - da Ariete a Vergine : sottotono il Leone : L'oroscopo di domani lunedì 30 settembre 2019 continua in questa sede relativamente ai primi sei segni zodiacali. In evidenza, oltre all'attesa classifica stelline d'inizio settimana, anche le predizioni astrali su amore e lavoro per i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di conoscere come si presenterà l'ultimo giorno del mese di settembre? Ovviamente la risposta è da considerare assolutamente affermativa, come sempre ...

L'Oroscopo di domani 29 settembre : Vergine altalenante - Toro positivo : L'oroscopo di domenica 29 settembre approfondisce ancora una volta il transito di Luna in Vergine. La presenza del satellite notturno nella casa astrologica dedicata ai rapporti sociali garantisce molta praticità non solo alla Vergine, ma anche a Capricorno, Scorpione, Cancro e Toro che saranno anche molto riflessivi in amore. Per contro Pesci, Sagittario e Gemelli subiranno una quadratura astrologica che confonde un po' le idee e procura ...

L'Oroscopo della settimana fino al 6 ottobre - da Ariete a Vergine : Gemelli 'voto 8' : L'oroscopo della settimana dal 30 settembre al 1° ottobre 2019 è pronto a dare la giusta, seppur ipotetica, valenza ai prossimi sette giorni. Sotto analisi odierna, l'Astrologia applicata alla settimana compresa tra l'ultimo giorno di settembre ed i primi sei giorni del nuovo mese, ottobre. In primissimo piano le analisi astrologiche estrapolate dalle effemeridi interessanti i primi sei segni dello zodiaco, ovvero Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, ...

L'Oroscopo di lunedì 30 settembre : ottimo fine mese per Gemelli - Vergine e Pesci : Le previsioni zodiacali della giornata di lunedì 30 settembre si rivelano molto positive per i nati sotto il segno dei Gemelli, soddisfatti della loro vita mai come in questo momento. Ottima giornata anche per Vergine e Pesci, favoritissimi nei rapporti amoroso-sentimentali. Le previsioni astrali dei segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): dopo un periodo di lotta arriverà finalmente un po' di serenità con un momento di grandi emozioni e ...

L'Oroscopo di domani 28 settembre - 1ª sestina : buone notizie per Toro - Gemelli e Vergine : L'oroscopo di domani sabato 28 settembre 2019 riapre questo giro di consultazioni astrologiche analizzando la giornata di sabato. In primo piano dunque, il penultimo giorno dell'attuale settimana sviscerato dal punto di vista dell'Astrologia applicata alla normale quotidianità. Ad essere soppesati, come al solito in questa sede, i primi sei segni dello zodiaco sottoposti ad analisi approfondite in merito ai settori relativi ad amore e lavoro. ...

Oroscopo 10 ottobre : Toro in ripresa - malumore per Vergine : La giornata di giovedì 10 ottobre per molti segni sarà un momento di pausa e di riposo, come nel caso della Vergine e dell'Acquario, così come l'Ariete ed il Capricorno. La creatività sarà lo spunto principale per la giornata lavorativa del Toro e dello Scorpione. Problemi affettivi per Leone e Bilancia. ...Continua a leggere

L'Oroscopo del giorno - giovedì 26 settembre : Vergine fortunata - Sagittario affiatato : Durante la giornata di giovedì 26 settembre, i nativi Toro riusciranno a risolvere alcuni problemi legati alla loro vita sentimentale, al contrario Leone, mantenendo un atteggiamento critico, non andrà molto d'accordo con il partner. Per Vergine sarà una giornata molto fortunata, soprattutto in ambito lavorativo, mentre Sagittario stabilirà una forte intesa di coppia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di giovedì 26 ...

L'Oroscopo del fine settimana dal 27 al 29 settembre : Cancro riflessivo - Vergine dolce : L'oroscopo del fine settimana approfondisce l'entrata di Luna prima in Vergine e poi in Bilancia. Una Luna riservata, che ama ma non lascia trasparire le emozioni, passando in Bilancia diventa più disinvolta e carica di emozioni, grazie anche alla congiunzione che si va a formare con Mercurio, Venere e Sole. Una gran voglia di amare sarà soddisfatta soprattutto da Toro, Capricorno e Vergine nelle giornate di venerdì e sabato, Acquario, Gemelli e ...

L'Oroscopo di domani 26 settembre - 1ª sestina : Luna in Vergine in trigono a Urano : L'oroscopo di domani 26 settembre 2019 è pronto ad elargire numerose soddisfazioni in merito al probabile andamento di questo nuovo giovedì in calendario. Curiosi di scoprire come andrà il quarto giorno dell'attuale settimana? Dunque a portare fortuna o creare ansia in amore, nel lavoro e nei rapporti in generale, secondo quanto analizzato e messo in chiaro in questo contesto sarà l'Astrologia, qui applicata ai primi sei segni dello zodiaco. ...

Oroscopo della settimana fino al 6 ottobre - da Ariete a Pesci : soddisfazioni per Vergine : L'Oroscopo della settimana dal 30 settembre al 6 ottobre si annuncia pieno di progetti per la Bilancia. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: sarete parecchio impegnati in questa settimana e dovrete cercare di organizzarvi al meglio. In ambito economico avrete un miglioramento. Chi trascorre molte ore in ufficio, dovrà ricercare un momento di relax. Affinità di coppia al top. Toro: chi sta ...

L'Oroscopo del giorno 25 settembre : Vergine determinata - Cancro energico : L'oroscopo di mercoledì approfondisce le opportunità lavorative dando un nuovo input in campo professionale soprattutto a Capricorno, Vergine, Toro, Scorpione e Pesci. Buone le capacità organizzative poiché potenziate da un dinamismo e tanta forza di volontà. In amore, le previsioni astrologiche promettono bene per Bilancia, Leone, Sagittario, Acquario e Gemelli che potranno presto concretizzare i loro sogni sentimentali. Astri e oroscopo di ...

Oroscopo di giovedì 26 settembre : Vergine diplomatica - complicazioni per Bilancia : L'Oroscopo del giorno 26 settembre prevede la nascita di nuove opportunità per Scorpione, mentre l'Acquario potrebbe attraversare una fase complicata. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i 12 segni....Continua a leggere

L'Oroscopo del giorno 24 settembre : Vergine coraggiosa - Scorpione dinamico : L'oroscopo di martedì approfondisce i sentimenti e le opportunità professionali in modo dettagliato, tenendo conto del passaggio planetario di Sole nel domicilio della Bilancia. Una nuova carica vitale pervade non solo Bilancia, ma anche Leone, Sagittario, Acquario e Gemelli che potranno assumere un atteggiamento più diplomatico. Vanitosi in amore e un po' pigri sul lavoro, l'astro luminoso indicherà una strada da seguire per raggiungere il ...