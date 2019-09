Oroscopo Toro | ottobre | discussioni in campo lavorativo

L'Oroscopo del giorno - lunedì 30 settembre : Toro spinto dall'amore - novità per Gemelli : Durante la giornata di lunedì 30 settembre, i nativi Ariete saranno in vena di fare nuovi progetti in compagnia della loro dolce metà, mentre Gemelli preferirà uscire e godersi una magnifica serata con gli amici o con il partner. Cancro avrà la sensazione che qualcosa gli stia sfuggendo di mano, mentre Bilancia farebbe meglio ad essere meno permaloso all'interno della propria relazione di coppia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 30 settembre : Toro determinato - Cancro allegro : L'oroscopo dell'amore di coppia di lunedì moltiplica le sensazioni e rende le emozioni quasi magiche. Molto romantici e sensuali, Vergine, Bilancia, Toro. Gemelli, Sagittario e Acquario potranno beneficiare di un ritrovato benessere per far progredire la coppia in modo sognatore. Le configurazioni astrologiche non hanno dubbi e incrementano l'amore nelle relazioni a due, promettendo successi spettacolari nelle previsioni astrologiche segno per ...

L'Oroscopo dell'amore per i single dal 29 settembre al 6 ottobre : Toro provocatorio : Nuove storie prendono il volo nelL'oroscopo dell'amore per i single settimanale di fine settembre e inizio ottobre. I transiti planetari suggeriscono di procedere in punta di piedi e con cautela nello sconfinato fiume di emozioni che Urano scompiglia nel Toro con la sua imprevedibilità e con Marte in Vergine che spinge le sensazioni alle stelle. L'amore non aspetta altro che essere concretizzato e le previsioni astrologiche segno per segno ...

L'Oroscopo di domani 29 settembre : Vergine altalenante - Toro positivo : L'oroscopo di domenica 29 settembre approfondisce ancora una volta il transito di Luna in Vergine. La presenza del satellite notturno nella casa astrologica dedicata ai rapporti sociali garantisce molta praticità non solo alla Vergine, ma anche a Capricorno, Scorpione, Cancro e Toro che saranno anche molto riflessivi in amore. Per contro Pesci, Sagittario e Gemelli subiranno una quadratura astrologica che confonde un po' le idee e procura ...

L'Oroscopo settimanale fino al 6 ottobre : nuove sfide per Capricorno - Toro seducente : Nella settimana che va dal 30 settembre al 6 ottobre, ci saranno tante emozioni in ambito sentimentale, soprattutto per quanto riguarda i segni d'acqua, come per i nativi Pesci. Acquario avrà voglia di applicare dei cambiamenti per quanto riguarda il lavoro, mentre Vergine cercherà di iniziare alcuni progetti con il partner. Cancro potrebbe sentirsi giù di morale, mentre Gemelli avrà tante idee da mettere in atto sul posto di lavoro. Andiamo a ...

Oroscopo settimana dal 14 al 20 ottobre : Toro abile - Ariete indifferente : La settimana che va da lunedì 14 a domenica 20 ottobre la costellazione del Cancro avrà nei propri gradi la Luna, mentre lo Scorpione avrà Mercurio e Venere nei suoi gradi, che porteranno nuovo slancio ai loro approcci relazionali. Plutone e Saturno saranno nella costellazione del Capricorno, la Bilancia avrà nei suoi gradi Marte e il Sole. Giove in Sagittario, Urano in Toro, Nettuno in Pesci. Di seguito, le previsioni astrologiche della ...

Oroscopo Toro - ottobre : sentimenti protagonisti - favoriti i nuovi incontri : Il nuovo mese si rivelerà molto positivo per il segno del Toro sotto tutti i punti di vista, sarà un buon momento per i sentimenti e in ambito lavorativo si potranno ricevere delle soddisfazioni. I sentimenti saranno tra i protagonisti di questo ottobre per il Toro e anche gli incontri saranno favoriti. È inoltre un buon momento per i cambiamenti, soprattutto dal punto di vista professionale, dove sono favoriti spostamenti, nuovi incarichi e ...

L'Oroscopo di domani 28 settembre - 1ª sestina : buone notizie per Toro - Gemelli e Vergine : L'oroscopo di domani sabato 28 settembre 2019 riapre questo giro di consultazioni astrologiche analizzando la giornata di sabato. In primo piano dunque, il penultimo giorno dell'attuale settimana sviscerato dal punto di vista dell'Astrologia applicata alla normale quotidianità. Ad essere soppesati, come al solito in questa sede, i primi sei segni dello zodiaco sottoposti ad analisi approfondite in merito ai settori relativi ad amore e lavoro. ...

Oroscopo 10 ottobre : Toro in ripresa - malumore per Vergine : La giornata di giovedì 10 ottobre per molti segni sarà un momento di pausa e di riposo, come nel caso della Vergine e dell'Acquario, così come l'Ariete ed il Capricorno. La creatività sarà lo spunto principale per la giornata lavorativa del Toro e dello Scorpione. Problemi affettivi per Leone e Bilancia. ...Continua a leggere

L'Oroscopo dell'amore per i single - 25 settembre : Toro deciso - Pesci ammaliatore : L'oroscopo dell'amore per i single di mercoledì è ricco di sorprese, garantite da un Mercurio brillante ed energico in Bilancia. Le novità giungeranno a rasserenare il cielo amoroso non solo di Bilancia, ma anche di Acquario, Gemelli, Leone e Sagittario. Nuove storie sono lì che non aspettano altro che di prendere il volo, grazie a una spinta energica che solo le previsioni astrali segno per segno possono regalare. Voglia di tenerezza ...

L'Oroscopo di domani mercoledì 25 settembre - primi sei segni : cinque stelle a Toro e Leone : L'oroscopo di domani mercoledì 25 settembre 2019 sottolinea con piacere la presenza nel periodo della Luna in Leone. Bella e prestante, la 'musa dei poeti' è senz'altro ben disposta a regalare momenti preziosi soprattutto in amore a tanti di voi, amici lettori appassionati d'Astrologia. Pronti a scoprire cosa riserverà la giornata a coloro appartenenti ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Diciamo subito che questo mercoledì ad ...

L'Oroscopo di martedì 24 settembre : Vergine 'voto 9' - momenti indimenticabili per Toro : Durante la giornata di martedì 24 settembre, secondo le stelle, i nativi del Toro vivranno dei momenti indimenticabili in compagnia del partner, mentre il Cancro sarà pronto a svolgere qualunque tipo di mansione sul posto di lavoro. La Bilancia penserà di fare degli investimenti per aumentare i guadagni, mentre Scorpione avrà la necessità di dialogare con il partner. Andiamo ora a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della giornata ...

Oroscopo settimana dal 7 al 13 ottobre : Toro conciliante - Vergine impacciata : La settimana che va da lunedì 7 a domenica 13 ottobre sarà densa di lavoro come per il Capricorno e il Leone, ma anche di amore, come nel caso dei Pesci e del Cancro. Per quanto riguarda le posizioni astrologiche, la Luna farà compagnia a Plutone e Saturno nella costellazione del Capricorno, mentre Nettuno permarrà nei Pesci e Venere arriverà nei gradi dello Scorpione. A seguire, le previsioni settimanali per tutti i segni. L'Oroscopo ...

L'Oroscopo di lunedì 23 settembre : Pesci sensibile - Toro sentimentale - Ariete determinato : Durante la giornata di lunedì 23 settembre, i nativi Toro saranno influenzati da Venere e riusciranno a rafforzare la loro relazione di coppia, mentre per l'Ariete una discussione in ambito familiare potrebbe mettere di cattivo umore. Il Leone a causa di continui problemi in ambito familiare deciderà di prendere in mano la situazione, mentre la Bilancia si lascerà guidare dai sentimenti, dichiarandosi alla persona amata. Andiamo a vedere nel ...